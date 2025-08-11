Diferencias entre Unter y Educación por problemas edilicios en las escuelas de Allen

El gremio de trabajadores docentes (Unter), seccional Allen, realizó varias publicaciones por redes sociales denunciando la presencia de cucarachas y problemas edilicios en las escuelas primarias y secundarias de la localidad, bajo la primicia «El gobierno de JSRN miente y despilfarra el presupuesto educativo». Por su parte, desde el Consejo Escolar local se sostuvo que están realizando fumigaciones en distintos edificios escolares y tareas de reparación y mantenimiento, «nosotros trabajamos constantemente y las demandas disminuyeron», afirmaron desde el órgano escolar.

El gremio de docentes sostuvo que a pesar de las fumigaciones que se realizaron en la ESRN 24, continúa la presencia de cucarachas en la jornada escolar. «La presencia de cucarachas no es algo de ahora, es algo que venimos reclamando hace rato, hay en la escuela N°14 y en la N° 23, en el ESRN 24 fumigaron la semana pasada pero la presencia esta, se viene fumigando y luego vuelven», afirmaron desde la seccional de Allen en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

En relación a la situación edilicia, indicaron que «en la gran mayoría de las escuelas hay inconvenientes», «hay filtraciones de agua en varias escuelas, por ejemplo, la escuela N° 299 lleva dos semanas sin clases por este problema. En su momento hubo un plan de obra de reparación del techo, hicieron la entrega, pero durante el temporal que hubo se llovió más que antes y se estropeó la calefacción», sostuvieron desde el gremio.

También señalaron que desde que comenzó el ciclo lectivo 2025, la escuela N° 54 se encuentra «sin el funcionamiento de 3 aulas que tenían filtraciones y que luego de una lluvia a fines de enero terminaron por mostrar las falencias en la construcción y el nulo acondicionamiento de las mismas». Frente a esto, algunos estudiantes y docentes iniciaron las clases en tráiler aulas, «que cuando dejaron de tener sereno se robaron algunos de los aires acondicionados».

«Gastaron millones en obras que después tienen que volver a arreglar», cuestionaron desde el gremio, seccional de Allen.

¿Qué dice el Consejo Escolar de Allen?

La coordinadora del Consejo Escolar de Allen, Cristina Manzaneda, sostuvo que durante las últimas semanas se estuvieron realizando no sólo fumigaciones sino también el retiro de las estructuras de maderas de los edificios afectados, «no es sólo fumigar, va más allá, hay que retirar todo lo que ayude a la proliferación de insectos y cucarachas, es un trabajo de muchas partes», afirmó Manzaneda.

Particularmente, Manzaneada explicó en la ESRN 24, el primero de agosto se realizó la fumigación en cuatro aulas «que fue lo que demandó la escuela, no tuvimos presencia en otro sector».

En relación a la escuela N°23, indicó que en julio realizaron una fumigación total del edificio y previo a esta tarea se removió y reconstruyó la parte de cocina, «sacamos todo lo que es madera, después nos encontramos que en un aula -que tiene machimbre-, había presencia de una o dos cucarachas, así que también removimos la madera y de otras tres aulas más». También afirmó que el trabajo no está finalizado dado que el viernes detectaron que los armarios tienen estantes de maderas, «esta semana retiramos eso y se terminan de instalar placas de cemento que remplazarán las maderas retiradas».

Además, la consejera agregó que la escuela N° 282 tenía el mismo problema de cucarachas en la cocina y ya lo solucionaron a partir de una refacción del lugar, «se fumigó esta semana la cocina del CET N° 14 y del jardín N°4″.

En relación a la situación edilicia, explicó que la escuela N° 299 estuvo en obra y se realizó una entrega «provisoria» dando apertura a las clases, sin embargo, el temporal de nieve y lluvia de las últimas semanas «generó filtraciones en el techo». Frente a esto, se solicitó a la empresa que finalice la obra y realice los arreglos correspondientes, «el fin de semana la empresa estuvo trabajando y esperamos que entre hoy y mañana ultimar detalles para retomar las clases», afirmó la coordinadora del Consejo Escolar.

«La gestión tiene un año recién, hicimos obras y reparaciones que llevaban pendientes décadas, estamos trabajando constantemente sobre techos, no hacemos todo público, pero hicimos muchos trabajos», sostuvo Manzaneda.