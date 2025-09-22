Semana caliente en Diputados: este martes vuelven a analizar presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Sin darle tregua al Gobierno, la oposición seguirá marcando el ritmo de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados y volverá a agitar mañana los temas de presunta corrupción que salpican a los hermanos Javier y Karina Milei.

El martes a las 14, la oposición convocó un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud para continuar investigando el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esta instancia se tratarán diversos pedidos de interpelación de funcionarios, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, una de las principales implicadas en la causa por desvío de recursos, sobreprecios y sobornos.

El escándalo se desató tras la difusión de audios filtrados a la prensa por el desplazado titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que generaron conmoción en la Casa Rosada por sus ramificaciones mediáticas, judiciales y el impacto electoral negativo que podrían tener. La hermana del presidente, principal sostén político y emocional de Milei, es pieza clave: cualquier avance sobre ella repercute directamente en la estabilidad del Jefe de Estado.

Los pedidos de informes verbales también incluyen al ministro de Salud, Mario Lugones, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Diputados volverán a insistir en la citación de funcionarios vinculados a la promoción presidencial de la fallida criptomoneda

A las 16 de este martes, se reunirá la comisión investigadora de la criptoestafa Libra. La agenda contempla la citación testimonial de Karina Milei, señalada como anfitriona de las reuniones en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada entre su hermano y los promotores de la fallida criptomoneda, y como posible gestora de pagos indebidos a cambio de la promoción presidencial del emprendimiento. Sin embargo, su presencia está descartada ya que viajó junto a Milei a Estados Unidos en la reciente gira oficial.

La comisión, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), insistirá en las citaciones pendientes del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la ex titular de la Unidad de Investigación Libra del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, quienes no asistieron a la convocatoria anterior. También se suman los llamados testimoniales del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, y del titular de la Unidad de Información Financiera, Paulo Starc.

Por otra parte, el miércoles a las 13, la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Epert, iniciará el análisis del proyecto de Presupuesto 2026 anunciado por Milei por cadena nacional, delineando la hoja de ruta legislativa para los próximos meses.

Con información de Noticias Argentinas