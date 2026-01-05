Diputados oficialistas presentaron un proyecto respaldando la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

El bloque de Diputados de la Libertad Avanza presentó un proyecto de declaración para expresar el respaldo de la Cámara baja a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El mandatario de Venezuela declarará este lunes ante el Tribunal Federal de Nueva York.

El presidente Javier Milei fue uno de los mandatarios que apoyó la intervención del Gobierno de Donald Trump en el país caribeño. «Celebramos la caída del dictador narcoterrorista», expresó.

El proyecto que respalda la intervención de Estados Unidos en Venezuela

En el texto de la iniciativa indicaron que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores «aprehendidos y trasladados fuera de Venezuela, el 3 de enero de 2026, en el marco de una operación de gran escala liderada por los organismos de combate al crimen organizado y narcotráfico de Estados Unidos».

Y agregaron: «Los hechos ocurridos constituyen un hito sin precedentes en la historia reciente de América Latina, con impacto directo sobre la situación de derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad en Venezuela. Durante los últimos años, múltiples organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y persecución política en ese país, afectando gravemente a la población civil».

Remarcaron que desde «la OEA, las Naciones Unidas, las distintas relatorías de derechos humanos, libertad de expresión y demás organismos se denuncia desde hace décadas la vulneración de los derechos civiles en Venezuela» y mencionaron las «insalubres condiciones de vida de los presos políticos capturados por el régimen chavista desde el inicio de su gobierno, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo».

Por esos puntos, sostuvieron que es «pertinente destacar que toda acción que tenga como propósito el cese de prácticas autoritarias, la restauración de la legalidad constitucional y la protección de vidas humanas merece ser ponderada por los representantes de los pueblos».

Diputados del oficialismo afirman que lo de Venezuela «abre una oportunidad»

En el proyecto subrayaron que «la intervención sobre el máximo responsable de estas organizaciones, y usurpador del poder Nicolás Maduro, abre una oportunidad inigualable para la recuperación de la democracia, la reposición del legítimo ganador de las elecciones del 28 de Julio de 2024 Edmundo González Urrutia, para la liberación de todos los presos políticos en poder del régimen y para dar la posibilidad a los millones de venezolanos exiliados por el mundo de regresar a su patria».

Por último, se marcó que «corresponde a esta Honorable Cámara expresar su respaldo, instando a que se continúe promoviendo el respeto de los derechos humanos, las libertades individuales, el debido proceso legal y el restablecimiento de condiciones democráticas en Venezuela y bregando para que nunca más un régimen dictatorial como el de Chávez y Mauro tenga lugar nuevamente en ningún país de Sudamérica».