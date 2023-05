Diputados pedirán información para debatir el uso del fondo anticíclico de Vaca Muerta

Los diputados de la comisión de Presupuesto de la Legislatura comenzaron a analizar esta semana el proyecto de Omar Gutiérrez que autoriza el uso del fondo anticíclico para cubrir problemas de financiamiento. Como la propuesta está orientada a costear el déficit del Instituto de Seguridad Social (ISSN) o bien los servicios de deuda pública, los legisladores pidieron información al gobierno sobre los montos en discusión.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión Liliana Murisi (MPN) sugirió invitar para el próximo martes al administrador de la obra social, Néstor Martin, pero desde la oposición también sugirieron solicitar al ministerio de Economía y al de Energía las proyecciones de vencimientos de deuda y del dinero que podría ingresar al fondo este año según las estimaciones de producción y exportación de gas y petróleo.

«Si lo desviamos para el ISSN no va a alcanzar para la deuda. Si no, cubramos la deuda y no paguemos al ISSN. Necesitamos tener presente en qué vamos a usar los recursos con esta nueva ley», advirtió Darío Peralta (Frente de Todos).

Los diputados Andrés Blanco y Blanca López del FIT anticiparon que solo votarán la iniciativa si se restringe a costear el déficit de ISSN, pero no si queda abierto al pago de deuda.

En eso también coincidió Mariano Mansilla (UNE), quien dijo estar «sorprendido» por la propuesta del gobernador. «La gente que depende directa e indirectamente de ISSN es un 50% de la población, por lo que un quebranto traería consecuencias similares a las de la pandemia», justificó.

Deuda: se vienen vencimientos «muy duros»

Lucas Castelli (Avanzar) anticipó otro pedido de modificación, pero vinculado con el plazo de la autorización. «Tenemos que trabajar desde la Legislatura en pos de allanar un camino al próximo gobernador», evaluó el diputado, quien dijo que los vencimientos de deuda del 2024 y 2025 son «muy duros, de los más grandes de los últimos años».

Estimó ese número en unos 380 millones de dólares y consideró que también se deberá «charlar sobre qué va a pasar con el stock que este fondo anticíclico tiene adentro». «Tenemos una propuesta específica para estos 38 millones de dólares que hay hoy», adelantó.

El proyecto presentado por Gutiérrez establece que el dinero ingresado desde junio al fondo pueda utilizarse en el déficit de ISSN y/o el pago de deuda, de manera excepcional hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, también deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo lo prorrogue hasta cuatro años más, vía decreto.