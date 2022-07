Diputados quieren información sobre el protocolo para la consulta previa para Neuquén

Diputados de la oposición reclamarán al gobierno de Neuquén más detalles sobre la propuesta para formalizar un protocolo de consulta previa, libre e informada a comunidades mapuche. El Legislativo fue el único poder que no tuvo representantes, por falta de invitación, en la reunión que encabezó el gobernador Omar Gutiérrez el lunes en la Ciudad Deportiva.

Si bien algunos se mostraron a favor de la iniciativa y de que pueda ser negociada entre las partes, otros exigen al Ejecutivo que los participe de la decisión o anticiparon pedidos de informes.

La diputada Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) indicó ayer que el bloque presentará un proyecto para citar al secretario de Desarrollo Territorial, Jorge Lara, a que brinde detalles sobre la herramienta propuesta.

«Queremos hacerlo por la vía institucional, sin politizar este tema más de lo que ya está. Nos interesa saber cuál es la finalidad de este protocolo de boca de él, ya si es por el gasoducto, ya se ha dicho que no pasa por tierras que pertenezcan a comunidades mapuche», anticipó.

El diputado nacional y uno de los principales referentes de la alianza, Pablo Cervi, hizo críticas manifestaciones en varios medios de comunicación, pero la postura a nivel local fue de no seguir alimentando la polémica.

También Soledad Martínez (Frente de Todos) dijo que les sorprendió no haber sido invitados, «al menos como testigos», ya que evaluó que «los procesos tienen mucho más valor cuanta más participación hay».

Pese a esto, consideró que «cumplir con obligaciones constitucionales siempre es una buena noticia» y alertó que el gobierno va a tener que encontrar una vía para lidiar con las tensiones que ya se anticipan al interior de las comunidades.

En cuanto a la Democracia Cristiana, el legislador Carlos Coggiola también dijo desconocer el borrador que el gobierno presentó a los consejos zonales de la Confederación Mapuche, por lo que evitó omitir opinión.

Sí criticó que en una cuestión tan trascendente no se les haya dado participación a los diputados, pero aclaró: «No me sorprende de un gobernador que no contesta ni los pedidos de informes, menos le va a dar lugar a escuchar otras opiniones».

En la reunión del lunes estuvieron, además del gobierno y las comunidades, el fiscal general José Gerez, intendentes y representantes de las empresas operadoras.

Por su parte, Andrés Blanco del PTS-FIT recogió la palabra de los referentes mapuche al evaluar como «un avance positivo» reglamentar la consulta previa y, a diferencia de lo que plantearon otros pares, opinó que la Legislatura «no debería intervenir» por tratarse de un acuerdo entre partes.