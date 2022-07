Miguel Pichetto sobre la consulta previa en Neuquén: «Es una declinación de la soberanía y tener que depender de seudo pueblos originarios»

El Auditor General de la Nación, Miguel Pichetto se expresó sobre los rumores de cambio de gabinete, que incluyen la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía; sobre la posibilidad del adelanto de las elecciones el año próximo y sobre la propuesta de protocolo que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, a las comunidades mapuches que podría ser clave para el avance o no del nuevo gasoducto Néstor Kirchner. «El gobierno le da un rol y una importancia, que los pone a la par del estado. Es una claudicación de la provincia de Neuquén», dijo durante una entrevista con el programa «Digan lo que Digan», por RN Radio.

Sobre el posible desembarco de Sergio Massa en el gabinete nacional, prefirió la cautela: «Son aun versiones no hay una definición. Más allá de los nombres y de la visión que pueda tener Massa con relación a tener una visión más procapitalista, la cuestión está más vinculada con la autoridad presidencial y el liderago presidencial. Es muy dificil ordenar los números si el poder presidencial está debilitado», opinó Pichetto. «El primer desorden que tiene el gobierno es político», agregó.

También se refirió al futuro de Silvina Batakis, la ministra de Economía, que estaba en viaje en Washington cuando empezarona trascender los rumores d ela posibilidad de que Sergio Massa la reemplace en la cartera económica a menos d eun mes de asumir. «Me parece todo desprolijo, mandar a una ministra a decir que tiene todo el apoyo, en Wall Street», analizó Pichetto.

«Le deseo suerte a Massa. Pero lo que quiero ver son la sideas que tiene para poner en debate, porque la estructura del goberno, con vetos cruzados, es muy dificil para llevar adelante ideas promercado», dijo Pichetto, que integró la coalición Alternativa Federal junto a Massa.

Por lo menos en dos ocasiones, durante la entrevista radial, Pichetto puso en duda que las elecciones nacionales se realicen en agosto del 2023. «Yo no estoy mirando agosto. Me parece demasiado lejos. No quiero decir que haya adelanto de elecciones, pero cuanto más preparada esté la oposición y cuanto antes tenga el programa que hay que llevar adelante, mejor», dijo y detalló que debe ser «un programa capitalista que desarme la patria del pobrismo, de este neocomunismo de los movimientos sociales con aval papal, que es una mezcla muy complicada».

El otro tema que abordó Pichetto fue el protocolo de consulta previa que presentó el gobernador Omar Gutiérrez a las comunidades mapuches, una herramienta que podría ser clave para el avance o no del nuevo gasoducto Néstor Kirchner. «Este acuerdo es una declinación de la soberanía y de la decisión gubernamental de llevar adelante una obra estratégica y tener que depender del aval de seudos pueblos originarios», opinó.

Escuchá la entrevista completa con Digan lo que Digan por RN Radio, con el Auditor General de la Nación, Miguel Pichetto

