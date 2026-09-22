Pablo Di Liscia asumió en Discapacidad: quién es el funcionario que reemplaza a Alejandro Vilches

Pablo Di Liscia fue designado como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien presentó su renuncia por motivos personales. Su llegada se produce en un momento de fuerte discusión por los recursos destinados al área en el Presupuesto 2027.

Quién es Pablo Di Liscia, el nuevo secretario nacional de Discapacidad

Según Infobae, Di Liscia cuenta con una extensa trayectoria tanto en la administración pública como en el sector privado. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, que durante su gestión tenía más de 2,2 millones de afiliados.

Antes de llegar al organismo bonaerense, desarrolló buena parte de su carrera en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017 fue subsecretario de Higiene Urbana. También se desempeñó como director general de Control de Gestión, entre 2011 y 2015, y como director general de Reforma Administrativa, entre 2010 y 2011. Además, fue asesor del equipo de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En el sector privado acumuló más de dos décadas de experiencia ejecutiva, principalmente en consultoría, gestión y transformación organizacional. También participó en la administración y comercialización de una empresa familiar dedicada a la producción de alimentos.

Como nuevo secretario, tendrá entre sus principales tareas mejorar el acceso a prestaciones, fortalecer los controles de gestión y administrar los recursos. Además, continuará la auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral para detectar posibles irregularidades y fraudes.

Su designación se produce mientras el Gobierno analiza las partidas de Discapacidad previstas para 2027 y enfrenta cuestionamientos por el impacto de los ajustes sobre las prestaciones.

Con información de Infobae