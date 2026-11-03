Doble estrategia: Javier Milei viaja a España para la Cumbre Iberoamericana mientras vigila las elecciones clave para Donald Trump

El presidente Javier Milei anticipó una agenda política para este martes que funcionará a dos bandas: mientras cierra filas internas en la Casa Rosada y prepara su vuelo nocturno a España, el oficialismo sigue minuto a minuto el desarrollo de las cruciales elecciones de medio término (midterms) en los Estados Unidos, donde su principal aliado internacional, Donald Trump, arriesga el control del Congreso.

La estrategia diplomática libertaria repite su fórmula: jugar el capital político a un solo candidato y evitar tender puentes con las fuerzas opositoras. Misma estrategia que aplicaron durante las elecciones en Israel.

La agenda de Javier Milei para este martes 3 de noviembre: mesa política y despegue a Europa

El cronograma oficial de la jornada, confirmado a Diario RÍO NEGRO, comenzará en Casa Rosada con dos ejes centrales:

11:00: el vocero presidencial, Adrián Ravier , encabezará la habitual conferencia de prensa.



el vocero presidencial, , encabezará la habitual conferencia de prensa. 13:00: el Presidente liderará la reunión de la Mesa Política para delinear la estrategia legislativa antes de abandonar el país.



el Presidente liderará la reunión de la para delinear la estrategia legislativa antes de abandonar el país. 23:00: Milei abordará el vuelo rumbo a Madrid junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El objetivo del viaje es participar en la XXX Cumbre Iberoamericana durante el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre. Sin embargo, la hoja de ruta en suelo español reafirma la polarización elegida por el mandatario argentino.

En un país que también se encamina a las urnas el 29 de noviembre, Milei ya anticipó su respaldo al partido derechista Vox, liderado por Santiago Abascal, y al Partido Popular.

Según reportó La Nación, el Presidente se alineará a los consejos de la dirigente del PP Isabel Díaz Ayuso y evitará cualquier encuentro institucional o cruce presencial con el mandatario socialista Pedro Sánchez, uno de sus adversarios mediáticos recurrentes. La ausencia confirmada del brasileño Lula da Silva en la cumbre le ahorrará a Milei otro frente de tensión.

Washington bajo la lupa: el desembarco libertario para las elecciones de medio término en Estados Unidos

Mientras el Presidente cruza el Atlántico, un escuadrón de alfiles libertarios ya desembarcó en Estados Unidos para seguir de cerca las elecciones legislativas. La delegación política que llegó el domingo a Washington incluye nombres clave del Ejecutivo y del Congreso:

Eduardo «Lule» Menem: subsecretario de Asuntos Institucionales.



subsecretario de Asuntos Institucionales. Ignacio Devitt: vicejefe de Gabinete.



vicejefe de Gabinete. Alberto Benegas Lynch: presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.



presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Legisladores: Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz viajaron invitados por la Cámara de Comercio de EE.UU. (AmCham) y la Fundación Diálogo Argentino Americano, junto al radical Lisandro Nieri y el massista Sebastián Galmarini.

Pese a la apuesta ideológica, en el oficialismo asumen que el resultado podría ser esquivo para los republicanos. «A priori ganarían los demócratas», admitieron fuentes de la mesa política a La Nación.

Qué se vota en las midterms de Estados Unidos este martes 3 de noviembre

Las elecciones de mitad de mandato, que convocan a unos 250 millones de personas habilitadas para votar (la participación histórica ronda el 46%), definirán la gobernabilidad de los próximos dos años de la gestión Trump, que actualmente atraviesa una caída en sus índices de popularidad. Estados clave como Texas y Florida ya iniciaron el proceso de voto anticipado.

En estos comicios, que se celebran este 3 de noviembre, se pondrá en juego:

La totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños).



(435 escaños). Un tercio del Senado .



. 36 gobernaciones.

Para el sistema institucional estadounidense, estas elecciones son el núcleo del principio de «checks and balances» (equilibrio de poderes).

Actualmente, el Partido Republicano de Trump ostenta el control de ambas cámaras. Sin embargo, los sondeos encienden alertas: una reciente encuesta de CNN/SSRS reflejó que cuatro de cada diez votantes utilizarían las urnas para enviar un mensaje de castigo u oposición a la figura presidencial, mientras que solo dos de cada diez lo harían en señal de apoyo directo.