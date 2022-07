Dólar turista: Cristina Kirchner y su «fake news total» sobre la reunión con Alberto Fernández y Sergio Massa

Sin buscarlo, el exministro de Economía Martín Guzmán funcionó como prenda de unidad entre las partes de la coalición de Gobierno que, hasta hace casi 15 días, permanecían en conflicto. Ayer, miércoles, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, visitaron la quinta de Olivos para celebrar una nueva reunión con el presidente, Alberto Fernández. Infobae publicó la supuesta lista de temas que trataron, pero desde el Senado publicaron que se trataba de una «fake news total».

La de ayer fue una nueva cumbre que nuclea a los tres principales dirigentes del Frente de Todos que retomaron el diálogo tras la crisis generada por la renuncia del titular de Economía y con el objetivo de designar a su sucesora en el Palacio de Hacienda. El nombre del acuerdo fue el de Silvina Batakis.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, no dio por confirmado el encuentro de anoche tras responder «no me consta» ante la consulta de periodistas en la habitual conferencia de prensa de los jueves. «No me consta que hay existido ayer una reunión entre el presidente y la vice. En todo caso, pueden reunirse cuando quieran y tener charlas confidenciales y si hay algo que informar me lo harán saber y yo se los haré saber a ustedes», expresó.

Desde la comunicación oficial del Senado, Cámara que dirige Cristina Fernández, aseguraron que el encuentro existió, pero descartaron que la formula presidencial y el representante del poder legislativo hayan tratado la suba del dólar turista anunciada ayer por AFIP como parte del temario.

«La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este Cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia«, indicaron desde la Cámara Alta sobre el encuentro a través de una publicación de Twitter.

Tras la confirmación del Senado, la vocera presidencial retuiteó la publicación a través de su cuenta de Twitter.

Al momento, el mandatario suma tres reuniones con su vice: la primera data del lunes siguiente a la designación de Silvina Batakis, y el miércoles de la misma semana, en un encuentro que incluyó también a Sergio Massa. Solo el primer encuentro, con fecha del 4 de julio, contó con la confirmación oficial de la portavoz presidencial, aunque no hubo precisiones en torno a los temas. El intento de tregua entre el presidente y su vice viene cargado de hermetismo.

Se estima que el temario entre los principales referentes giró en torno a la escalada de precios y a la situación con el dólar.

