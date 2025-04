Doñate se juntó con la intendenta Soria y consolida su candidatura a la reelección

Fue un cónclave medido para reparar un vínculo estropeado, de pocas definiciones, pero suficiente para afirmar al senador Martín Doñate en su tránsito de encabezar la lista al Senado de un futuro frente que liderará el Justicialismo rionegrino.

El año pasado, la intendenta María Emilia Soria -que lo recibió el lunes en su despacho- se mostró en contra de esa posibilidad, se lo hizo saber y colocó un obstáculo en esa carrera a la reelección.

El último encuentro de ambos ocurrió en septiembre y concluyó muy mal. Ni imagen hubo. En ese momento, la anfitriona descargó en el visitante su furia con el PJ, incluyendo el desamparado del partido en la elección roquense que la obligó en el 2023 a participar con un sello local. Semanas después, en Cervantes, la jefa comunal socializaría igual postura y su oposición a Doñate en un encuentro con pares peronistas.

El resultado de la reunión del lunes fue distinto. El diputado Martín Soria impulsó el contacto y, en realidad, mucho tuvo que ver con la revisión política de la intendenta, aunque, por ahora, solo fuese el gesto de la recepción y la fotografía cedida.

Enseguida, Doñate publicó el retrato en las redes, expresando haber compartido “la preocupación por el impacto del tarifazo en comercios, industrias y en las familias rionegrinas, el desfinanciamiento de las universidades públicas y el freno total a la obra pública nacional en Río Negro”.

El municipio no difundió nada, pero Soria reafirmó su objetivo mayor del presente. “Voy a estar en el proyecto político que le ponga un freno a este Presidente”, declaró un rato antes de recibir al senador.

Poco se acordó, sí se cuidaron los movimientos posteriores. Los interlocutores cruzaron el texto que divulgaría el parlamentario.

La reunión no fue de dos, sino de tres porque, como siempre, participó el alter ego de la intendenta, “Carlitos” Soria.

Obviamente, la cuestión partidaria se analizó y se coincidió en la conformación de un frente en contra del presidente Javier Milei para el proceso parlamentario.

La prioridad inicial recayó en la confluencia de sectores y de partidos. No hubo espacios para abrirse a las candidaturas. El sorismo no tiene apuro, aunque se sostendría en una premisa: no hay interés central en la participación directa.

Aparecieron insinuaciones de travesías parlamentarias conjuntas, con algunos proyectos. Los Soria introdujeron una opinión con alta carga cuando plantearon la necesidad de que el bloque del PJ se mostrara con una posición más clara frente al gobierno provincial. Aludían, obviamente, a que dos -Pedro Dantas y Luis Ivancich- de sus cinco legisladores integran un espacio peronista que conserva su alianza con el oficialismo. Atento, Doñate escuchó y no profundizó.