Incendio en una usina de Bariloche: 300 usuarios sin luz y daños en la fibra óptica

Operarios de la CEB Bariloche realizan tareas para reponer la electricidad a los usuarios afectados. Gentileza

La Cooperativa de Electricidad Bariloche informó que, tras el incendio ocurrido esta mañana en la Usina Pechón, se realizan «diversas tareas y maniobras para restituir el servicio eléctrico en los alimentadores afectados». También se registraron daños en la fibra óptica de una empresa administrada por la entidad.

Según la CEB, al mediodía había aproximadamente 300 usuarios sin suministro eléctrico, principalmente en el área circundante a las instalaciones de Pechón, en el barrio San Francisco, donde esta mañana se registró el fuego que fue extinguido de manera rápida por los bomberos.

El incidente ocasionó daños en infraestructura eléctrica, vehículos y de comunicaciones. En particular, se vieron afectadas fibras ópticas pertenecientes a AVC, lo que genera inconvenientes en los servicios de conectividad en la zona.

La CEB indicó además que el alimentador Brown B continúa fuera de servicio, mientras que personal técnico trabaja sobre el alimentador Brown A para normalizar progresivamente su operación.

Debido a la afectación de fibras y equipos, la guardia telefónica de la CEB se encuentra momentáneamente sin sistema.

Los trabajos de los operarios

Desde la CEB puntualizaron que los equipos operarios realizan desde temprano la revisión y aseguramiento de la infraestructura afectada; maniobras de transferencia de carga para recuperar el servicio en sectores donde las condiciones lo permiten.

También realizan el reemplazo y reconfiguración de cables y fibras dañadas; y la coordinación con los servicios de comunicaciones para restablecer enlaces afectados.

Qué se sabe del incendio en la Usina Pechón

El siniestro comenzó a las 7:15 de este domingo y fue controlado y extinguido por el rápido accionar de los bomberos y otros equipos en un plazo de una hora.

La CEB confirmó que «el fuego se inició en una antigua planta de gas que, en el pasado, abastecía el funcionamiento de la usina». Se investiga el origen.