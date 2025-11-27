Duplicación de salarios: la planta política de Bariloche suma 136 personas

Tras el aumento de los salarios de la planta política de Bariloche, ante la modificación de una norma vigente desde hace 20 años que cambia la fórmula de cálculo de los haberes, las miradas están puestas en quiénes recibirán esa duplicación salarial el próximo mes.

No hay datos precisos de lo que insume hasta el momento los salarios de la planta política, pero en el Presupuesto 2026 el gobierno municipal proyectó que destinaría un 44,89% del total de los ingresos previstos (82.688 millones de pesos) para cubrir en el año la masa salarial de todos los municipales incluyendo personal de planta permanente, temporarios y contratados y políticos.

Allí se desglosa la cantidad de agentes que tiene el municipio en los tres poderes del Estado y los organismos independientes y entes autárquicos, que en total suman 2093 personas trabajando en el estado municipal.

Bariloche cuenta con 1374 empleados de planta permanente distribuidos en los distintos organismos y 583 personal temporario o contratado, entre los cuáles hay operarios y agentes comunes y asesores y colaboradores directos de los funcionarios de turno.

El el apartado “gabinete de autoridades superiores” se estima que se trata de la planta política con rango, quienes suman 136 personas.

La mayoría de estos agentes está en el Concejo Municipal con 45 personas (hay que contabilizar que son 11 concejales, tres secretarías y asesores); la Jefatura de Gabinete tiene 21 personas en ese rango; la secretaría de Obras y Servicios Públicos suma otros 15; la asesoría letrada 8; la Intendencia 6.

Entre los organismos independientes o autárquicos, la Defensoría del Pueblo municipal tiene 9 personas como “autoridades superiores”, sumado a los 4 agentes de planta; el Tribunal de Contralor tiene 4 personas con funciones (tres de ellos son los vocales); y la Junta Electoral tres, que corresponde a los vocales del organismo.