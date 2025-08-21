Es ley el proyecto para repartir ATN: cómo influyeron los gobernadores y qué se sabe de un veto de Javier Milei

Con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, la oposición convirtió en ley en la Cámara baja el proyecto de los gobernadores que busca garantizar el reparto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) ante la retención de estos fondos por parte de la gestión de Javier Milei. Los diputados también buscarán sancionar, hacia el final de la sesión, la otra iniciativa para distribuir el producido del impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

El Gobierno no logró que prosperara la contrapropuesta ofrecida la semana pasada para repartir los remanentes de ATN de cada ejercicio fiscal. Pese a la expectativa, se impuso finalmente el proyecto original de los 24 mandatarios, que venía con media sanción del Senado y que busca que la distribución de ATN (que hoy es discrecional) pase a ser automática y diaria hacia adelante, según el esquema de coparticipación.

Reparto de ATN: cómo influyeron los gobernadores

El mandatario cordobés Martín Llaryora ratificó su apoyo total a la norma con el voto afirmativo de sus cuatro diputados (Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Brügge). Sus aliados del nuevo bloque Provincias Unidas Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy) aportaron también todos votos positivos, mientras que Ignacio Torres (Chubute) jugó a medias tintas, con un apoyo y una abstención.

El mendocino Alfredo Cornejo y el sanjuanino Marcelo Orrego mandaron a votar en contra, desmarcándose definitivamente del resto de los gobernadores. Ambos ya habían tomado distancia al momento de los dictámenes, cuando acompañaron a La Libertad Avanza. También promovió el rechazo el entrerriano Rogelio Frigerio, aliado electoral de los libertarios al igual que Cornejo.

En un último intento de condicionar a los gobernadores, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, sostuvieron que el proyecto requería mayoría absoluta (129 votos) porque “se modifica la ley de coparticipación”. Apostaban a que la oposición no reuniera esa mayoría.

Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, los refutó al aclarar que no se modifica la Ley de Coparticipación ni afectaciones de impuestos, sino que lo que se modifica es la Ley Permanente de Presupuesto, para establecer un mecanismo de distribución de los ATN. La discusión finalmente resultó inocua, porque se superó con holgura la mayoría absoluta.

Así fue el debate en Diputados: ¿Se encamina un nuevo veto?

Aunque los mandatarios sostienen que los proyectos de ATN e ICL no tienen costo fiscal porque se trata de recursos que ya le pertenecen a las provincias, pero que la Nación se apropia con el fin de alimentar el superávit fiscal, Milei se encamina a firmar nuevos vetos para frenar las leyes.

El diputado Sergio Casas, exgobernador de La Rioja, fue uno de los que respaldó la ley. “Más allá de que haya gobernadores que levantaron a sus diputados para no votar el aumento de jubilaciones, vamos a apoyar para que también se beneficien (con los ATN) porque es plata del pueblo de las provincias”, dijo el miembro de Unión por la Patria.

Desde el mismo bloque, la catamarqueña Silvana Ginocchio, esposa del gobernador Raúl Jalil, advirtió que “hay una caída de los impuestos coparticipables” y “una fatal discrecionalidad respecto de los ATN”. Su par Ariel Rauschenberger, que responde al mandatario pampeano Sergio Ziliotto, agregó que “desde el primer momento Milei quiso fundir a las provincias, paralizando la obra pública, generando desempleo y reduciendo drásticamente las transferencias automáticas”.

En contra de la norma, Lorena Villaverde, diputada y candidata a senadora de La Libertad Avanza por Río Negro, denunció que “el kirchnerismo no solo fracasó en construir un país federal, sino que diseñó un sistema perverso convirtiendo a las provincias en rehenes del Estado nacional”. Según la legisladora, “en la última gestión del kirchnerismo el 70% del gasto de las provincias dependía de las transferencias nacionales”.

Asimismo, la libertaria mendocina Mercedes Llano, opositora a Cornejo, calificó el proyecto como “un nuevo parche al federalismo ficticio” y sostuvo que “la coparticipación materializó una relación injusta de discrecionalidad y subordinación de las provincias al poder central”.

Se estima que en el año y medio de gestión de Milei se recaudaron más de $1,1 billones por el Fondo de ATN, pero se distribuyeron apenas $143.800 millones entre 16 provincias (12,7% del total).