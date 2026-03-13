Edersa denunció penalmente a un comercio de Balsa las Perlas por «colgarse» de la luz

"No podemos permitir que nadie atente contra la seguridad pública y de las personas", dijeron desde la empresa. Foto: archivo.

Las autoridades de la distribuidora eléctrica Edersa presentaron una denuncia penal contra un comercio ubicado en Balsa Las Perlas, asegurando que se encuentra “colgado” de manera irregular, y que conspira contra la seguridad pública.

“No podemos permitir que nadie atente contra la seguridad pública y de las personas. Iniciaremos acciones penales contra aquellos que se cuelguen de la luz. Estamos trabajando muy fuerte contra la irregularidad, y vamos a agotar todas las instancias para que cada vez haya menos ilegalidad” aseguró el gerente comercial de Edersa, Fernando Salice.

La empresa eléctrica presentó la denuncia en la fiscalía N° 5, a cargo de Guillermo César Ibáñez, por “hurto de energía” en un conocido comercio de Balsa Las Perlas. Según señalaron a través de un comunicado, se trata de un acto delictivo que por el Código Penal está penado con hasta dos años de prisión efectiva.

“Al comerciante en cuestión se le realizaron todos los procedimientos dispuestos para estos casos en el Régimen de Suministro. Enviamos avisos de cortes, le suspendimos el servicio, se colgó, le sacamos el medidor, le hicimos posteriormente acciones de fraude y volvió a conectarse ilegalmente de nuestra red eléctrica«, relató el directivo.

Además, añadió que «el riesgo de seguridad pública es total, y por ese lugar pasan cientos de personas de todas las edades a diario. Por eso, definimos realizar una denuncia penal y que actúe la Justicia”.

En la fiscalía, la empresa eléctrica presentó el Acta de actuación por el hurto de energía, firmada por autoridad policial, y aportó como evidencias fotografías y videos para constatar la conexión ilegal. “No vamos a permitir que nadie se cuelgue de nuestras instalaciones de manera ilegal, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Salice añadió que Edersa lleva adelante con “mucho esfuerzo” un Plan de Acceso Seguridad a la Electricidad (PASE) en barrios populares, con el objetivo de “hacer obras de normalización que batallen contra la irregularidad, la inseguridad y los riesgos permanente que conllevan las conexiones clandestinas”.