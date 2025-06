Ediles de Cutral Co quieren que se dé prioridad al tren trasandino

Una comunicación hacia el gobernador Rolando Figueroa fue aprobada en mayoría por las y los concajeles de Cutral Co, con el objetivo que se dé prioridad al proyecto del tren transandino sur. En la misma iniciativa se dispuso que se analice a la vez la posibilidad que el tren de pasajeros llegue también a la zona como ocurre en Neuquén. La comunicación se enviará a las autoridades de Neuquén, Plottier, Senillosa Plaza Huincul y Zapala para que la respalden.

En la sesión de este jueves, a la que asistieron ocho de los nueve concejales cutralquenses, se aprobó en mayoría el despacho que se analizó en la comisión de Gobierno, Planificación y Desarrollo, cuyos autores son Hugo Deisner y María Elena Paladino (que hoy no concurrió), del bloque Todos por Cutral Co junto a los bloques de UP y del MID.

Entre los fundamentos, la comunicación tiene como consideraciones que el gobernador Figueroa priorice las gestiones por el tren trasandino sur, en la interconexión con Chile. Se describió que se busca conectar a Zapala con los puertos chilenos, combinando entre el ferrocarril y camiones para lograr la conectividad y la integración regional.

Las y los ediles recodaron que ya hubo un pedido similar desde este cuerpo legislativo, en anteriores gestiones. Remarcaron la importancia de poner el tren que redunda en las ventajas para los fletes de los comercios, de la industria y para favorecer el cuidado de las rutas. «Al haber tantos camiones circulando hace que se rompan las rutas con mayor facilidad y tengan un estado deplorable», se agregó.

En la comunicación se resaltó importancia de llegar, en algún momento, el tren al Pacífico y se recalcó: «por el soñado tren Bioceánico que una el Atlántico con el Pacífico».

En el texto se mencionó que: «la concreción del transporte polimodal ya muestra un importante avance que se va a concretar de acuerdo a negociaciones, la playa de transferencias que permitirá llevar cargas desde camiones argentinos al sistema ferroviario chileno en Zapala».

Finalmente, la comunicación cosechó siete votos positivos y uno negativo. El texto pide al gobernador Figueroa -en su artículo1°- «poner en prioridad de los puntos tratados en el encuentro binacional para la construcción de una playa de transferencia de cargas, para permitir el paso desde Pino Hachado, entre Neuquen y Chile».

Luego se indicó que se aproveche: «las negociaciones para volver a traer el tren de pasajeros, hoy tren Del Valle y que llegue a la comunidad». Todos los ediles indicaron que la comunicación también será remitida a las autoridades de Plaza Huincul, Neuquén, Zapala, Senillosa y Plottier.