Río Negro analizó la encuesta educativa y recepcionó tres «demandas» para la reforma

El debate de la reforma educativa comprendió una encuesta virtual, que se realizó en noviembre y diciembre del año pasado.

El gobierno provincial respondió a la Legislatura sobre el “estado actual del proceso de elaboración de una nueva ley Orgánica de Educación”, a partir de una solicitud de la bancada del PRO.

El escrito gubernamental no avanzó en plazos, pero sí precisó que 3.213 personas participaron de la “encuesta virtual”, que se cumplió entre el 4 de noviembre y el 31 de diciembre del 2024.

La mayoría de los actores partícipes fueron docentes (1.762), con un 55%; seguido por “familias”, con un 40% (1.300), y por estudiantes, con 5% (151).

El punto 3 de los 22 del cuestionario legislativo requiere conocer las “principales preocupaciones o demandas relevadas” en la consulta efectuada.

En su respuesta, la ministra Patricia Campos señaló que se “relevaron dimensiones vinculadas a las propuestas pedagógicas (ajustadas a cada nivel/modalidad), la convivencia escolar y la formación docente (así como espacios institucionales destinados a la realización de prácticas docentes, como por ejemplo las jornadas institucionales).

El escrito aclaró que el “método de relevamiento fue mediante encuestas, de ítem cerrado y una apreciación abierta, disponible en el sistema de Administración y Gestión Educativo”.

Weretilneck relanzó en agosto del año pasado la reforma de la Ley de Educación, y abría la discusión por “nuevos sistemas pedagógicos” y “de formas de enseñanza”.

Antes, los parlamentarios solicitaron precisiones “del estado actual del proceso de elaboración de la nueva Ley”, con “sus plazos de concreción y presentación formal”. Ese pedido no tiene respuesta gubernamental, ni tampoco el requerimiento qué ocurrió con la “revisión o modificación de la resolución n° 6488/24”. Esta norma introducía “nuevos lineamientos en las escuelas técnicas” y su aplicación se suspendió en abril por la oposición de la Unter.

Parte de la contestación aclara manifestaciones periodísticas de la secretaria de Educación, Silvia Arca. Los legisladores consultaron por dichos de esa funcionaria de que “se ha abandonado el objetivo de elaborar una nueva Ley de Educación en favor de implementar reformas puntuales” y se pide la “justificación para este cambio de estrategia”.

A eso, la ministra niega que Arza habló del abandono del objetivo de elaborar una nueva ley de educación y, en cambio, se reafirma la “reforma para adecuar a las demandas laborales”.

Agrega “tres puntos nodales” identificados a partir de la encuesta: “la convivencia, la participación y comunicación con las familias, y la formación docente”.

En otra parte, el texto ministerial explica que la investigación aludida por Arza se refería a un trabajo de una “comisión que se constituye para realizar un mapeo de ofertas académicas que tiene la provincia en cuanto a profesorados de los institutos de formación docentes disponibles” en Río Negro.

Otro pedido de aclaración por parte de los legisladores se refirió a la “vinculación con el mundo del trabajo. Desde este año -se respondió- se trabaja como prueba piloto con el Grupo de Fundaciones y Empresas GDFE en algunas localidades. Se estimó ampliar en el 2026 esta propuesta a todas las escuelas secundarias, teniendo en cuenta la orientación de cada una”.