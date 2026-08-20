Efecto microeconomía: Patricia Bullrich y un mensaje sobre el bolsillo que reavivó la interna en el Gobierno

Un llamado de atención interno volvió a encender las luces de alerta en la Casa Rosada. La senadora Patricia Bullrich publicó un mensaje en X solicitando que el impacto positivo de la economía llegue al bolsillo de la gente, pero minutos después decidió borrar las frases más tajantes de su publicación.

«Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana», expresó la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta. En su texto original, la legisladora exigía de forma explícita que la mejora «llegue a las familias, a las empresas y a cada argentino», un fragmento que eliminó poco después sin dar explicaciones públicas.

La posición de Casa Rosada y los antecedentes de gestión

Pese al intento por bajarle el tono a la publicación, el señalamiento generó ruido en el Poder Ejecutivo. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, relativizaron el episodio al afirmar que el mensaje fue «consensuado» y que no difiere de la postura que sostiene la senadora.

El reclamo sobre el ritmo de la reactivación no es exclusivo de la ex candidata presidencial:

Diego Santilli: el jefe de Gabinete reconoció anteriormente demoras en la llegada de las mejoras a la calle.

el jefe de Gabinete reconoció anteriormente demoras en la llegada de las mejoras a la calle. Santiago Bausili: el titular del Banco Central admitió ante empresarios que esperaban un crecimiento más acelerado, atribuyendo la cautela actual al impacto de las crisis recurrentes y la incertidumbre de los agentes económicos.

Sin embargo, las observaciones sobre la falta de resultados en el consumo cotidiano suelen chocar con la postura del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, quienes sostienen que la prioridad absoluta es el orden fiscal y la baja de la inflación.

Tensiones legislativas y el escenario hacia 2027

El gesto de Bullrich en redes se suma a otras intervenciones donde la senadora marcó diferencias dentro del espacio. Previamente, la legisladora encabezó modificaciones en proyectos clave como la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma de la Ley de Sociedades impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En el Gobierno admiten la importancia de sostener la alianza política con la dirigencia del PRO frente a los desafíos legislativos y la preparación del mapa electoral. Frente a las oscilaciones en los sondeos de opinión pública tras el impacto de debates recientes, la mesa de decisiones de Olivos evalúa alternativas para dinamizar la agenda pública del segundo semestre, que incluirá la preparación del operativo por la visita del Papa León XIV en noviembre.