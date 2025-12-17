¡Atención! Este jueves se depositará el aguinaldo en Neuquén a los estatales

Este jueves 18 de diciembre, el Gobierno provincial depositará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a la totalidad de los trabajadores de la administración pública de Neuquén Ese día también recibirá su aguinaldo el sector pasivo del ISSN.

Aguinaldo para estatales de Neuquén: quiénes lo recibirán

Señalaron que la decisión de abonar el SAC antes de las fiestas de fin de año fue comunicada por el ministerio de Economía, Producción e Industria» a partir de la decisión del gobernador Rolando Figueroa de garantizar que los agentes del Estado provincial puedan disponer de esos recursos con anterioridad a Navidad y Año Nuevo».

Indicaron que la medida alcanza a quienes se desempeñan en el Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, administración central y organismos descentralizados, así como también a jubilados, pensionados o retirados del Estado provincial. «Es posible por el plan de austeridad y el manejo transparente y equilibrado de los recursos del Estado que aplicó la actual gestión de gobierno», marcaron desde el Ejecutivo provincial.

Subrayaron que se pagará «con recursos propios».

Asueto para estatales de Neuquén por Navidad y Año Nuevo

El Gobierno de la Provincia del Neuquén otorgó asuetos administrativos tanto el 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 como el 2 de enero de 2026. Indicaron que se optó «para que las familias neuquinas puedan pasar más tiempo juntas en las Fiestas de Navidad y Año Nuevo».

La medida que alcanza al personal de la administración pública provincial centralizada y entes descentralizados, fue establecida por el Decreto 1691/2025, que firmó el gobernador Rolando Figueroa.

Destaca asimismo que “cada ministerio deberá resolver expresamente qué personal esencial queda exento del alcance de la norma”, a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales.

Aguinaldo para municipales de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén confirmó la fecha en la que los empleados municipales cobrarán la segunda cuota del aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025. El secretario de Finanzas y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, informó la fecha que será antes de Navidad y Año Nuevo.

Dijo que «percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) el próximo jueves 18 de diciembre«.