El Gobierno Nacional lanzará la licitación para concesionar Tecnópolis por 25 años

El Gobierno Nacional anunció que este lunes 15 de diciembre se pondrá en marcha la licitación que dará inicio al proceso de concesión del predio de Tecnópolis, con el objetivo de que el espacio funcione bajo un esquema de inversión privada.

Desde el gobierno indicaron que la medida se enmarca en el programa de racionalización de recursos públicos y en el compromiso con el principio de déficit cero. La información fue confirmada por el jefe de Gabinete de Ministros y ex secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, quien remarcó que el predio dejará de representar un gasto para el Estado.

La convocatoria fue realizada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mediante el Concurso Público Nacional N.º 392-0006-CPU25, que prevé la concesión del uso y explotación del predio por 300 meses (25 años), con posibilidad de prórroga por un año adicional.

Según el documento oficial del gobierno, Tecnópolis —que estaba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación— acumulaba una deuda superior a los $4.813 millones, además de equipamiento faltante valuado en $554 millones, situación que derivó en una denuncia judicial en trámite. A esto se sumaban gastos permanentes de mantenimiento financiados exclusivamente por el Estado, baja utilización del espacio y un marcado deterioro de las instalaciones.

Ordenamiento y cambio de modelo desde 2023

Desde diciembre de 2023, el Gobierno inició un proceso de reordenamiento que incluyó la reducción de más del 30% del personal, pasando de 333 a 198 empleados, y la implementación de un esquema mixto de gestión. Como resultado, el Estado dejó de financiar el predio y comenzó a generar ingresos.

De acuerdo al informe oficial, Tecnópolis registró:

$600 millones de ingresos en 2024

$2.429 millones en 2025 , con una proyección de $2.749 millones al cierre del año

, con una proyección de al cierre del año Más de 500.000 personas participaron de las actividades desarrolladas bajo el nuevo esquema.

Condiciones de la concesión

El Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció un canon mensual inicial de $611 millones, además de la exigencia de un seguro contra incendios por $60.000 millones, con el objetivo de resguardar el patrimonio estatal.

El pliego de licitación fija que Tecnópolis deberá mantener su perfil como espacio de actividades recreativas, culturales, educativas, deportivas no competitivas, talleres e integración comunitaria, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento durante todo el año.

El adjudicatario asumirá el control del predio a partir del 1 de julio de 2026, y deberá respetar los acuerdos público-privados de programación ya comprometidos para el resto de ese año.

Proceso licitatorio y objetivo oficial

El procedimiento se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR, garantizando transparencia y competencia. Desde el Ejecutivo remarcaron que la medida se enmarca en la política de racionalización del gasto público y en el compromiso con el déficit cero, promoviendo la inversión privada sin perder el uso público del predio

¿Qué tiene Tecnópolis?

Tecnópolis es un megapredio de 509.759,79 metros cuadrados, cultural, científico y tecnológico ubicado en Villa Martelli (partido de Vicente López, Buenos Aires). Fue creado para difundir ciencia, tecnología, cultura, industria y arte, y es uno de los espacios más grandes de este tipo en América Latina.

Ciencia y tecnología

Pabellones interactivos de ciencia, innovación y tecnología

Exhibiciones sobre espacio, energía, robótica, inteligencia artificial y biotecnología

Muestras del CONICET , universidades y organismos científicos

, universidades y organismos científicos Simuladores, experiencias inmersivas y propuestas educativas para todas las edades

Cultura y espectáculos

Escenarios al aire libre y cerrados para recitales y shows

y cerrados para recitales y shows Teatro, danza y presentaciones artísticas

Festivales culturales y musicales

Cine y proyecciones especiales

Industria y producción

Stands de empresas públicas y privadas

Muestras de industria nacional, economía del conocimiento y desarrollo productivo

Espacios dedicados a energía, transporte, agroindustria y tecnología aplicada

Espacios abiertos

Más de 50 hectáreas de predio

de predio Parques, senderos y espacios verdes

Áreas recreativas y de descanso

Sectores gastronómicos y food trucks

Propuestas educativas y familiares

Actividades para niños, jóvenes y familias

Talleres, juegos científicos y experiencias didácticas

Programas educativos para escuelas

Eventos especiales