El apoyo de Weretilneck para los productores en medio del temporal de lluvia: “Nadie va a enfrentar esta situación solo” 

La región norte de la Patagonia fue castigada por el temporal de lluvia que dejó calles inundadas, familias asistidas y productores frutícolas con pérdidas en la producción. Desde el Gobierno de Río Negro informaron que este domingo estuvieron asistiendo a los vecinos del Alto Valle con un trabajo en conjunto con municipios y equipos de emergencia. Además, Alberto Weretilneck envió su apoyo a los productores rionegrinos para afrontar la situación.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Secretaría de Protección Civil, se mantiene un seguimiento permanente de las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, además del contacto directo con las Defensas Civiles municipales. La Policía de Río Negro recorre los barrios verificando viviendas con ingreso de agua, colaborando en el traslado de personas afectadas y ordenando el tránsito en sectores complicados por barro o acumulación.

En paralelo, el Ministerio de Salud reforzó las guardias y permanece en alerta, aunque hasta el momento no se registraron atenciones de urgencia ni personas lesionadas. El Ministerio de Desarrollo Humano, por su parte, responde a pedidos puntuales, principalmente con la entrega de rollos de nylon desde la Delegación de General Roca.

El mensaje de Alberto Weretilneck a los productores: «Sé del esfuerzo que hay detrás de cada hectárea trabajada»

En medio del impacto que dejó el temporal en las zonas productivas del Valle, el gobernador Alberto Weretilneck expresó su solidaridad y apoyo a los productores afectados.

“Todo nuestro acompañamiento y solidaridad con cada productor y cada familia que fue afectada por el violento temporal que golpeó nuestros valles. Sé del esfuerzo que hay detrás de cada hectárea trabajada y del valor que representan nuestras peras, manzanas y cerezas para la economía rionegrina”, señaló.

MI SOLIDARIDAD CON LOS PRODUCTORES AFECTADOS



Todo nuestro acompañamiento y solidaridad con cada productor y cada familia que fue afectada por el violento temporal que golpeó nuestros valles. Sé del esfuerzo que hay detrás de cada hectárea trabajada y del valor que representan… pic.twitter.com/E4wMERDMQ1 — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) November 30, 2025

El mandatario aseguró que la Provincia trabajará codo a codo con los distintos sectores del entramado productivo: “Estaremos junto a las y los trabajadores, las empresas, gremios, las cámaras y las cooperativas, acompañando desde las áreas técnicas para relevar los daños y asistir en la recuperación. Nadie va a enfrentar esta situación solo”.

Finalmente, Weretilneck destacó la fortaleza del sector: “Río Negro tiene productores fuertes y resilientes. Vamos a estar a la altura, juntos, como siempre”.

Temporal de lluvia: solicitan transitar con extrema precaución en un tramo de la Ruta 22

Las intensas lluvias registradas en la región generaron complicaciones en distintos puntos de la Ruta Nacional 22, especialmente en el sector cercano a Choele Choel, donde la calzada se encuentra totalmente cubierta por agua.

Desde Vialidad Nacional informaron que el tramo afectado comienza a partir del kilómetro 1036, en dirección al Alto Valle, y solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución debido al riesgo que implica la presencia de agua sobre la ruta.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas hasta que el agua escurra y el tránsito vuelva a la normalidad. Equipos viales continúan monitoreando la situación y trabajando en los sectores más comprometidos por el temporal.