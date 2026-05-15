Mercados: acciones y bonos cerraron en baja y el Riesgo País volvió a subir

Las acciones y bonos argentinos finalizaron la semana con caídas, en línea con la tendencia negativa de los mercados internacionales, mientras que el Riesgo País volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos y cerró en 538 unidades.

El clima financiero global continúa afectado por la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio y el temor a un posible rebrote inflacionario a nivel internacional, impulsado principalmente por la suba del petróleo.

En la Bolsa porteña, el índice líder S&P Merval retrocedió 1,4% y cerró en 2.707.868 puntos, con bajas encabezadas por el sector financiero.

Entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, las mayores pérdidas fueron para Banco Supervielle (-4,9%), Telecom Argentina (-4,8%) y Bioceres (-4,5%).

En contrapartida, se destacaron las subas de Globant, cuya acción avanzó 14,2% tras presentar su balance trimestral, y Satellogic, que ganó 13,9%.

En el segmento energético, el precio internacional del petróleo volvió a subir cerca de 4%, con el barril Brent del Mar del Norte alcanzando los US$109,60 para entrega en julio. Sin embargo, las acciones de YPF en Nueva York cedieron 1,2% y cerraron en US$43,66. Por su parte, Vista Energy logró avanzar 0,6%.

En tanto, los bonos soberanos en dólares —Bonares y Globales— registraron bajas promedio del 1%.

El Riesgo País, elaborado por JPMorgan Chase, se ubicó en 538 puntos básicos, luego de haber perforado días atrás el umbral de los 500 puntos tras la mejora en la calificación crediticia de la Argentina anunciada por Fitch Ratings.