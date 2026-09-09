Becas Progresar ANSES septiembre 2026: cierran las inscripciones en Mi Argentina

En el marco del calendario académico y asistencial del ciclo lectivo 2026, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano inició el cronograma de cierre de la segunda convocatoria de las Becas Progresar.

Tras vencer el plazo para los alumnos del tramo obligatorio, el organismo mantiene abiertas las postulaciones en la plataforma digital oficial para quienes cursan carreras terciarias, universitarias y de enfermería, cuya liquidación financiera se canaliza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La etapa reglamentada por la Resolución 485/2026 establece un esquema de asignación de cuotas mensuales y estímulos adicionales por rendimiento académico, sujeto al cumplimiento estricto del techo salarial del grupo familiar.

Fechas de cierre de las Becas Progresar en la Secretaría de Educación y ANSES

El cronograma, fijado por el Ministerio de Capital Humano para la segunda ventana del año, contempla plazos diferenciados de acuerdo a la línea educativa:

Progresar Obligatorio (primaria y secundaria) : concluyó su etapa de registro el 4 de septiembre 2026 . Quienes resulten seleccionados percibirán un esquema de cuatro cuotas mensuales, con posibilidad de sumar un plus estímulo por actividades formativas de extensión y desempeño escolar.

: concluyó su etapa de registro el . Quienes resulten seleccionados percibirán un esquema de cuatro cuotas mensuales, con posibilidad de sumar un plus estímulo por actividades formativas de extensión y desempeño escolar. Progresar Superior (terciarios y universitarios) : la inscripción permanecerá habilitada hasta el viernes 11 de septiembre 2026 . Los beneficiarios admitidos accederán a un paquete de seis cuotas mensuales.

: la inscripción permanecerá habilitada hasta el viernes . Los beneficiarios admitidos accederán a un paquete de seis cuotas mensuales. Progresar Enfermería : el plazo de carga digital también vence el 11 de septiembre 2026 , alcanzando a instituciones públicas e institutos privados incorporados al PRONAFE cuya cuota mensual no supere el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

: el plazo de carga digital también vence el , alcanzando a instituciones públicas e institutos privados incorporados al PRONAFE cuya cuota mensual no supere el valor de la . Progresar Trabajo: la convocatoria para trayectos de capacitación y oficios, avalados por el INET, continúa abierta y extenderá la recepción de solicitudes hasta el 27 de noviembre 2026.

Requisitos de las Becas Progresar: límite de ingresos y topes etarios de Capital Humano

Para solicitar las Becas Progresar en los niveles superior y enfermería, la Secretaría de Educación y ANSES exigen cumplir con parámetros socioeconómicos y académicos comunes:

Tope de ingresos familiares : los ingresos consolidados del estudiante y su grupo conviviente no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) , fijando el límite de corte en $1.151.400.

: los ingresos consolidados del estudiante y su grupo conviviente no pueden superar el equivalente a tres , fijando el límite de corte en $1.151.400. Edades en Progresar Superior : de 17 a 24 años para estudiantes ingresantes y hasta 30 años para estudiantes avanzados en la carrera. No rige límite de edad para personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, personas trans o refugiadas.

: de 17 a 24 años para estudiantes ingresantes y hasta 30 años para estudiantes avanzados en la carrera. No rige límite de edad para personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, personas trans o refugiadas. Condiciones en Progresar Enfermería : exige cursar una carrera habilitada en el sistema oficial, sin límite de edad reglamentario para los postulantes.

: exige cursar una carrera habilitada en el sistema oficial, sin límite de edad reglamentario para los postulantes. Situación académica: ser alumno regular en una institución educativa registrada oficialmente y no adeudar materias del ciclo secundario al momento de completar la solicitud.

Paso a paso: cómo completar la inscripción a las Becas Progresar con Mi Argentina

La gestión administrativa de las Becas Progresar se realiza de manera 100% digital, a través del ecosistema de autogestión estatal: