El casino se retiró de Jacobacci por «inviabilidad comercial»: acusan pérdidas de casi US$ 1 millón

La “inviabilidad comercial” de la sala de juego del Casino Club Río Negro en Jacobacci, fue el motivo por el cual la concesionaria se retiró “momentáneamente” de la ciudad de la Región Sur, según los argumentos de la resolución del interventor de Lotería, Jorge Manzo, que autoriza el “cierre temporario” del anexo.

La sala de Jacobacci forma parte del contrato de concesión de los casinos cordilleranos que en 2020 se adjudicó a la empresa Casino Club Río Negro S.A.U por un plazo de 20 años y que tiene su sala principal en Bariloche, con los anexos de El Bolsón y la calle Onelli de la ciudad andina.

El retiro de la empresa de la localidad de la Región Sur fue convenido y autorizado por Lotería, que es el organismo a cargo de la concesión, y se aclaró que el único empleado de la empresa en esa sala fue trasladado a Bariloche.

Manzo remarcó ante la consulta de RÍO NEGRO que esta autorización “no afecta en nada la concesión y siguen los mismos ingresos para la provincia como parte del canon”.

Jacobacci siempre tuvo «baja afluencia de público»

El interventor del juego en la provincia recordó que la sala de Jacobacci siempre tuvo “baja afluencia de público” aunque permaneció como anexo en el contrato de 2020 y la concesionaria lo tomó, realizando “importantes inversiones y remodelaciones”.

Según los fundamentos de la resolución firmada por Manzo semanas atrás, la concesionaria cuantificó las pérdidas económicas que registró entre 2021 y 2025, en el anexo de Jacobacci, en 937.654 dólares y mencionó directamente una “inviabilidad comercial por los resultados negativos y la escasa incidencia recaudatoria” de la sala.

Indicó que intentó revertir la situación con la realización de eventos y oferta gastronómica pero no lo consiguió y argumentó que seguir con la sala abierta “implicaría profundizar pérdidas sin beneficio social ni económico para la Provincia”. También remarcó la premura de una definición por la renovación del alquiler del local y finalmente fue autorizado a mediados de este mes.

Manzo remarcó que parte del impacto negativo en esta sala, más allá de la cuestión poblacional, tiene que ver con el cambio en el modelo de negocio y la transformación del juego a las plataformas online.

Lotería tiene en Jacobacci un agente fiscalizador que estaba encargado de los controles en la sala. Esa tarea se redujo por la “automatización actual que tiene un control centralizado mediante sistema informático que nos permite tener un monitoreo en tiempo real de la trazabilidad del juego”, por eso solo una persona realizaba la tarea. Ese empleado fue reubicado en otros trabajos vinculados a las agencias de lotería.

Respecto a la nueva tendencia de juego online, Manzo indicó que en Río Negro la proporción no llega a ser mayoritaria como en otras jurisdicciones. Actualmente un 30% del juego es online aunque admitió que va en ascenso.