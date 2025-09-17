Inédita pelea por el logo del peronismo: denuncian a La Neuquinidad por usarlo en su campaña

El Partido Justicialista de Neuquén denunció en la justicia electoral a La Neuquinidad por la utilización de su logo sin autorización para tratar de «confundir» al electorado frente a las legislativas nacionales del 26 de octubre. El tradicional escudo partidario apareció en un comunicado de prensa que los peronistas que apoyan a Rolando Figueroa difundieron tras el triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

La presentación a la jueza Carolina Pandolfi la hizo la apoderada María Belén de los Santos, quien solicitó una medida cautelar para que se ordene el «cese inmediato y la prohibición de uso del nombre Partido Justicialista, su símbolo, escudo, emblemas, marchas, banderas, colores, siglas y logotipos por parte de los partidos, autoridades, apoderados, precandidatos y candidatos, así como cualquier tercero no autorizado o alianza política que integren como por ejemplo, La Neuquinidad».

También que se disponga «el retiro y/o eliminación» de toda pieza de comunicación (gráfica, audiovisual y digital) que reproduzca tales signos.

En una resolución que dictó el martes, la magistrada dictó la cautelar solicitada a fin de «evitar que la utilización del nombre, el símbolo o escudo partidario por otra agrupación o entidad de cualquier naturaleza, conlleve a la confusión del electorado».

Por ello, ordenó a La Neuquinidad y toda otra agrupación el «que cese de manera inmediata en el uso que estuviere haciendo por sí o por terceros del nombre, símbolo o escudo del Partido Justicialista», bajo apercibimiento de imponerle sanciones conminatorias.

Inédita pelea por el logo del peronismo: el comunicado de la discordia

El escudo del PJ fue incluido en un comunicado de prensa titulado «Las provincias marcan el camino» que difundieron agrupaciones y dirigentes políticos peronistas alineados a Rolando Figueroa para celebrar el triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre.

Como publicó Diario RÍO NEGRO, el texto firmado por el Frente Grande, el PJ afín al oficialismo provincial, el Frente Renovador, Neuquén Futura y Compromiso, todos partidos que integran el armado de La Neuquinidad, planteaba que «tal como ocurrió en Corrientes y hoy en la Provincia de Buenos Aires, las provincias le han dado la espalda a las políticas de un gobierno nacional».

Para la apoderada del PJ, esa acción asoció «indebidamente» al partido con una alianza a la que no pertenece formalmente. Plantearon que «llama a votar por candidatos de una alianza ajena al PJ, siendo que esta utilización no autorizada del emblema partidario constituye una conducta apta para generar confusión en el cuerpo electoral y desnaturalizar la libre formación de la voluntad política».

La apoderada del peronismo recordó que el partido integra en estas elecciones Fuerza Patria, un espacio opositor al gobierno de Javier Milei, y que La Neuquinidad buscó confundir al electorado y «captar de mala fe su voluntad mediante ardid o engaño».