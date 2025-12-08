El Concejo Deliberante de Allen ratificó la regulación de ferias pese al veto del intendente

La ordenanza fue publicada en el boletín oficial de Allen. Foto: municipio de Allen.

El Concejo Deliberante de Allen dejó firme la ordenanza que regula el funcionamiento de las ferias itinerantes en la ciudad, luego de insistir en su sanción tras el veto parcial del Ejecutivo municipal.

El tratamiento del tema se dio en un contexto de diferencias entre ambos poderes, ya que el Ejecutivo había objetado parcialmente la ordenanza aprobada semanas atrás. Sin embargo, el cuerpo legislativo de Allen avanzó con la ratificación y al no haber una nueva promulgación expresa ni un nuevo veto dentro de los plazos legales, la norma quedó promulgada de manera tácita y entró en vigencia.

Desde el Concejo se explicó que la iniciativa busca actualizar un marco normativo considerado desactualizado, ya que la regulación vigente hasta ahora databa de 1999. Según se expresó en el recinto, aquella ordenanza no contemplaba la diversidad ni la dinámica actual de las ferias itinerantes.

Los concejales destacaron además que la ordenanza fue trabajada con feriantes locales y áreas municipales, con el objetivo de generar reglas claras tanto para quienes desarrollan la actividad como para el Estado encargado de fiscalizarla.

Con la insistencia, el cuerpo legislativo dejó cerrada la discusión institucional y avanzó con la puesta en vigencia de la norma, que ahora deberá ser aplicada por el Ejecutivo municipal en el territorio.

Regulación de ferias itinerantes en Allen: reglas, controles y próximos pasos

La ordenanza establece un nuevo esquema para ordenar el funcionamiento de las ferias itinerantes en Allen, tras derogar la regulación vigente hasta ahora que databa de 1999. El eje del sistema será un Registro de Vendedores que quedará a cargo del Departamento de Fiscalización, donde se volcarán los datos personales de cada feriante, los productos autorizados y el puesto asignado.

Para acceder al permiso municipal será obligatorio acreditar identidad, mayoría de edad y domicilio real en la ciudad, además de contar con carnet de manipulación de alimentos vigente y certificado de antecedentes. La normativa también contempla el pago de un canon mensual y exige que cualquier persona que atienda un puesto, aunque no sea el titular, esté debidamente registrada y cumpla con los mismos requisitos.

Los permisos serán personales, intransferibles y de carácter precario, con una duración de 30 días. En cuanto a la estructura, los puestos deberán ser uniformes y desmontables, con dimensiones máximas establecidas.

El texto también define pautas de funcionamiento orientadas a la convivencia. Cada feriante deberá contar con credencial visible, exhibir precios de manera clara y respetar normas básicas de conducta. Se prohíbe el voceo de mercadería y el uso de ruidos molestos, mientras que la organización general de la feria contará con un sistema de sonido centralizado.

En materia sanitaria, se refuerzan los controles. Los puestos deberán mantenerse en condiciones de higiene, los residuos deberán retirarse al finalizar la jornada y el carnet de manipulación de alimentos deberá presentarse ante cualquier inspección.

La ordenanza delimita además los rubros habilitados para la venta, priorizando alimentos frescos, panificados rotulados, especias, flores y bebidas sin alcohol envasadas en origen, junto con un porcentaje acotado de indumentaria y artículos similares. Queda expresamente prohibida la venta de medicamentos.

Las ferias podrán funcionar entre las 8 y las 20, con excepción de celebraciones puntuales de la ciudad. El régimen incluye tasas vinculadas a la habilitación y a la inspección comercial, aunque se prevén exenciones para jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad.

Finalmente, el incumplimiento de las reglas podrá dar lugar a sanciones, que serán evaluadas por el Juzgado Municipal de Faltas.