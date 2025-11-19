Allen debate el Presupuesto 2026: Fiesta de la Pera, subas de tasas y obras en análisis legislativo

El Concejo Deliberante de Allen comenzó a analizar el Proyecto de Presupuesto 2026, enviado por el Ejecutivo municipal y actualmente en tratamiento en comisión. La discusión legislativa incluirá pedidos de informes específicos antes de su llegada al recinto, según confirmaron fuentes parlamentarias a Diario RÍO NEGRO.

Según el proyecto al que pudo acceder este medio, el intendente de Allen, Marcelo Román, presentó un Presupuesto 2026, que alcanza los $29.257 millones en gastos y $28.474 millones en ingresos, con un resultado financiero deficitario que requerirá fuentes de financiamiento adicionales.

Desde la Secretaría de Hacienda se fundamentó que el proyecto continúa «políticas de integración, inclusión, bienestar social, desarrollo humano y obra pública», bajo criterios de austeridad por la emergencia económica local.

Según la documentación, más de $22.321 millones corresponden a gastos de personal, lo que representa la principal erogación del ejercicio con una planta prevista: 350 cargos en la planta de personal del Poder Ejecutivo, 38 en la planta del Concejo Deliberante y 13 en el Tribunal de Cuentas. También se incorporan partidas para desarrollo social, deporte y cultura, servicios urbanos, planificación territorial y programas comunitarios.

En materia de inversión, el proyecto contempla aportes de Nación, Provincia, bonos hidrocarburíferos y recursos municipales destinados a obras como: la construcción de la Terminal de Ómnibus ($646.400.000), la ampliación de redes de gas en los barrios Vidriera e Islas Malvinas ($170.105.105), los avances del Masterplan urbano y desarrollos a través del IMUVI ($847.935.480), además de trabajos de asfalto y cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad ($1.008.249.411).

Otro punto relevante es el aporte asignado al Concejo Deliberante, que ascenderá a $3.047 millones, monto superior al del ejercicio anterior y que será tratado en detalle durante las reuniones de comisión.

En cuanto a los ingresos, la municipalidad proyecta recursos tributarios, regalías hidrocarburíferas, transferencias de otros niveles del Estado y aportes de capital. Entre estos últimos se destaca la propuesta de venta de tierras del Parque Industrial Norte por $2.000 millones, orientada a financiar obras y desarrollo productivo.

Fondos para la Fiesta de la Pera, pero aún sin definición política

En los últimos días creció el debate sobre la realización de la Fiesta Nacional de la Pera, en medio de la discusión del Presupuesto 2026 y de un proyecto paralelo de Emergencia Económica que plantea restricciones a los actos culturales y protocolares.

El proyecto de Presupuesto 2026 prevé ingresos por $150 millones provenientes de aportes privados destinados a la Fiesta Nacional de la Pera e incorporados como transferencias corrientes del sector.

Sin embargo, también ingresó al Concejo un segundo proyecto vinculado a la Emergencia Económica, en el cual el artículo 10 establece la suspensión de actos culturales y protocolares que impliquen erogaciones extraordinarias, salvo aquellos “obligatorios, institucionales o de interés público impostergable”.

Según señalaron fuentes del Concejo Deliberante, la Fiesta de la Pera está reconocida por ordenanza, lo que la coloca dentro de los eventos institucionales con sustento legal. Por lo que la coexistencia de ambas iniciativas mantiene abierta la discusión sobre la continuidad de la fiesta reconocida en la región.

Subas de tasas municipales: el Municipio proyecta aumentos del 200%

El Ejecutivo fundamenta la actualización tarifaria en el incremento del costo de los servicios públicos esenciales que presta el municipio. Según el proyecto, esa situación derivó en un déficit recaudatorio cercano al 150%, ya que los valores actuales no alcanzan para cubrir la prestación de servicios.

El documento también señala que se realizó un análisis retrospectivo de los últimos siete años, comparando los aumentos aplicados sobre tasas municipales con los índices de inflación informados por el Gobierno nacional. De esa evaluación surge un desfasaje superior al 300% entre la evolución tributaria local y la variación de precios a nivel nacional.

En ese contexto, el Ejecutivo propone aplicar una actualización del 200% durante el año 2026, con el objetivo de recomponer ingresos y adecuar el esquema tributario al costo real de las prestaciones.

Los principales incrementos se aplicarán sobre la Tasa Retributiva de Servicios y la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, según consta en el cuadro tarifario previsto para 2026. La actualización también alcanzaría otros tributos locales, aunque con menor incidencia respecto de estos dos ejes.

