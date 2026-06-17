El Concejo Deliberante de Fernández Oro informó que el proyecto de lotes accesibles no está en tratamiento

El plan había sido anunciado por el intendente Gustavo Amati durante la apertura de sesiones ordinarias. Foto: Cecilia Maletti.

El Concejo Deliberante de Fernández Oro, aclaró que la propuesta de generación de loteos anunciado públicamente por el Ejecutivo municipal aun no ingresó formalmente al recinto legislativo para su análisis y tratamiento.

La explicación surgió a través de un comunicado oficial, donde además señalaron que no existe ninguna inscripción, preinscripción ni registro de postulantes para acceder a las parcelas.

«Se anunció nada más, proyecto como tal no tenemos»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente del cuerpo legislativo, Ariel Vidal, esclareció: «el proyecto formalmente no ha ingresado al Concejo. Para que eso ocurra debe entrar como correspondencia, generar un número de expediente y recién ahí comenzar el tratamiento en comisión».

Según detalló, durante junio hubo reuniones entre representantes del Ejecutivo y concejales en las que se abordaron distintos temas de gestión, entre ellos la posibilidad de avanzar con este anuncio realizado por el municipio. Sin embargo, aclaró que no recibieron documentación ni detalles técnicos que permitan analizar la sugerencia.

«Se anunció nada más. Proyecto como tal, escrito, que nosotros podamos analizar e ir trabajando, todavía no tenemos», afirmó.

Vidal recordó que el intendente Gustavo Amati había mencionado la moción durante la apertura de sesiones ordinarias de este año, junto a otras proposiciones. Sin embargo, reiteró que desde entonces no se produjo el ingreso formal de propuestas vinculadas a terrenos.

La posibilidad de darle tratamiento continúa abierta

Respecto de los detalles difundidos públicamente sobre la cantidad de hectáreas, la cantidad de potenciales familias beneficiarias y el esquema de cuotas, sostuvo: «eso es lo que va trabajando el ejecutivo. Nosotros no tenemos nada de esa información porque no contamos con el proyecto».

Frente a esta situación, el presidente del poder legislativo local manifestó su disposición para trabajar peticiones que faciliten el acceso a la tierra y rechazó las versiones que sugieren una falta de voluntad política. «Si no tenemos el texto en mano, tampoco podemos evaluarlo. Nosotros lo trabajaríamos, no es un no».

En ese sentido, explicó que cualquier desarrollo urbanístico requiere un análisis previo sobre la provisión de servicios básicos, la apertura de calles, el abastecimiento de agua y electricidad. «Hay una serie de parámetros que tenemos que evaluar antes de decir sí o no a cualquier proyecto».

Finalmente, el presidente del Concejo consideró que se debe actuar con prudencia al comunicar este tipo de iniciativas. «Uno como municipio y autoridad tiene que ser consciente y responsable a la hora de informar porque genera expectativas. Hay personas que están alquilando, o viven con los padres, o no tienen un techo y viven entre cuatro chapas. Entonces, con todo lo que genera expectativas hay que ser muy cauteloso».

Por el momento, la idea presentada por la comuna continúa sin ingresar al Concejo y no existe una fecha definida para su tratamiento legislativo. Mediante el comunicado, el órgano deliberativo aseguró que mantendrán informada a la comunidad sobre cualquier avance de la propuesta.