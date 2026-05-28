Fernández Oro lanza un megaproyecto de 1500 terrenos accesibles: conocé los detalles

La intención es destinar 100 lotes para personas con entre 20 y 30 años de residencia (Fotos: CECILIA MALETTI)

El Ejecutivo municipal de Fernández Oro presentó un proyecto para realizar loteos accesibles con 84 hectáreas ubicadas sobre la Ruta 65, entre la zona urbanizable de la ciudad y el límite con Allen. La iniciativa prevé, en una primera etapa, la generación de 250 lotes municipales destinados principalmente a vecinos con mayor antigüedad residencial en la localidad.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el coordinador de gabinete del Municipio de Fernández Oro, Martín Rebaliati, explicó que el plan podría alcanzar en el futuro un total de 1.500 terrenos.

El funcionario definió la propuesta como «un proyecto ambicioso y posible», y aseguró que surge por decisión del intendente Gustavo Amati. «La voluntad del intendente es presentar en el Concejo Deliberante que 84 hectáreas que están pegadas a la zona urbana pasen a ser zona apta para loteos accesibles», sosotuvo.

Dentro de esas tierras, unas 27 hectáreas ya cuentan con un preacuerdo con propietarios privados, aunque la concreción definitiva dependerá de la aprobación del Concejo Deliberante. A partir de ese convenio, el municipio obtendría 250 lotes que serían incorporados al programa de loteos accesibles, anteriormente denominados loteos sociales.

«En esta primera etapa, saldrían 250 lotes a favor del municipio«, explicó Rebaliati. Además, señaló que la decisión de las 84 hectáreas como zona especial permitiría avanzar con más urbanizaciones en futuras gestiones municipales. «Estamos hablando de que a futuro hay para hacer por lo menos un loteo municipal por gestión, los próximos seis intendentes«, afirmó.

El proyecto contempla priorizar a vecinos que residan hace tiempo en Fernández Oro. Aunque los requisitos finales deberán ser definidos por el Concejo Deliberante, desde el Ejecutivo adelantaron que la intención es destinar 100 lotes para personas con entre 20 y 30 años de residencia y otros 150 para quienes acrediten más de 30 años viviendo en la ciudad.

«La idea es cumplir una deuda pendiente con los viejos pobladores o hijos de viejos pobladores porque todavía no han accedido a su lote«, apuntó. En ese sentido, remarcó que existe una demanda histórica de las familias nacidas en la localidad pese a haberse inscripto en varios programas.

Respecto a la infraestructura, indicaron que los terrenos serían entregados con apertura de calles, enripiado, agua potable, alumbrado público y electricidad domiciliaria. «Todos se hacen con los mismos requisitos», señaló el coordinador. Y agregó que «después se le van haciendo el resto de los servicios y luego hay que pagarlos aparte, obviamente».

El municipio también busca modificar el sistema de financiamiento utilizado hasta ahora en los loteos sociales. Según detalló el funcionario, con la nueva modalidad se comenzará a cobrar las cuotas desde el momento de la adjudicación y mientras se desarrollan las obras de urbanización, en lugar de hacerlo una vez entregados los terrenos.

«Lo novedoso es que vamos a cobrar los lotes en la medida que se va desarrollando el loteo», detalló. Y agregó: «cuando se adjudique el lote, el vecino va a firmar el boleto de compraventa y va a comenzar a pagar a la par que el municipio desarrolla el loteo».

El plan contempla cuotas estimadas entre 250mil y 280 mil pesos mensuales durante 48 meses. Según especificó, esos fondos serán destinados directamente a financiar las obras de urbanización. «Ese dinero que va a entrar mensualmente se va a poner justamente para poder desarrollar el loteo».

Rebaliati señaló que las expectativas respecto al tratamiento legislativo son positivas. Según mencionó, el intendente Gustavo Amati ya convocó a concejales oficialistas y de la oposición para comenzara a debatir la iniciativa. «Mañana empiezan a verlo, mañana viernes están citados los concejales y va a depender del tiempo les lleve consensuar algunos requisitos y del tiempo que disponga el Concejo Deliberante».

Según detalló el proyecto nace de los reclamos que reciben durante las audiencias abiertas, en la que gran parte de las demandas vecinales están vinculadas al acceso a terrenos, vivienda y trabajo. «El 80% de los pedidos es un loteo, es tierra, casa, tierra y trabajo. Entonces, viendo esa necesidad, se toma esta decisión de buscar alguna alternativa que sea no solamente para esta gestión, sino para las gestiones futuras».