El gobierno de Javier Milei reunió a la mesa política en la previa de las sesiones del Senado

La mesa política del Gobierno se reunió este lunes en la Casa Rosada, en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó al reducido círculo a cargo de las negociaciones legislativas a reeditar sus encuentros semanales para afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega.

Se dieron cita desde las 14 los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

También el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el aseso presidencial Santiago Caputo.

Noticias Argentinas.

Cómo sigue la agenda legislativa del Gobierno

El Gobierno nacional busca capitalizar el impulso obtenido durante las sesiones extraordinarias en el Congreso. Luego de lograr los consensos necesarios para avanzar con la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que estipula la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el oficialismo prepara el terreno para debatir un nuevo paquete de leyes antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.

La clave de esta racha legislativa radica en la reconfiguración de la mesa política y la apertura al diálogo con los gobernadores.

Las negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich en el Senado, sumadas a la gestión de Diego Santilli y Eduardo Menem con los mandatarios provinciales, permitieron destrabar apoyos a cambio de concesiones, como la eliminación del capítulo de Ganancias en la reforma laboral.

Con esta base de aliados ampliada, la Casa Rosada apunta ahora a proyectos económicos, ambientales y educativos.

El próximo desafío inmediato en el Senado será el debate por la modificación de la Ley de Glaciares con el fin de impulsar la actividad minera en jurisdicciones que buscan potenciar las exportaciones de cobre y atraer inversiones extranjeras para la extracción de recursos.

La legislación actual protege de manera estricta los cuerpos de hielo y el ambiente periglacial (áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos), prohibiendo expresamente la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en esas zonas.

La reforma que impulsa el Ejecutivo busca flexibilizar este criterio para otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus recursos naturales.

El nuevo marco normativo establecería que si una provincia determina, mediante estudios técnicos, que un sector del ambiente periglacial no cumple con funciones hídricas relevantes, ese área podrá ser eliminada del Inventario Nacional de Glaciares.

De esta manera, el territorio quedaría desafectado de la protección ambiental y habilitado para la explotación productiva.

En paralelo, el Gobierno espera aprobar en las primeras semanas de marzo una nueva ley de financiamiento universitario. El objetivo es reemplazar la normativa anterior que había sido vetada por el presidente Javier Milei y que, pese a la insistencia del Congreso, nunca se aplicó por falta de partidas presupuestarias asignadas.

Desde la mesa política del oficialismo indicaron a Infobae que este nuevo texto representa un punto de equilibrio más lógico frente a los reclamos de los rectores.

El proyecto propone actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades en base a la inflación medida por el INDEC, activando un ajuste automático si el índice supera el 14,3 por ciento anual proyectado en el Presupuesto 2026.

En materia salarial, el texto fija una recomposición para el personal docente y no docente del 12,3 por ciento, a pagarse en tres tramos iguales durante marzo, julio y septiembre, tomando como base los sueldos de diciembre de 2025.

Además, obliga al Ejecutivo a convocar a paritarias con una periodicidad no mayor a tres meses.

La agenda legislativa se completa con una fuerte apuesta a la política exterior. Tras avanzar con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el Gobierno trabaja contrarreloj para enviar a la Cámara de Diputados el tratado comercial con los Estados Unidos.

Este último proyecto conlleva una complejidad técnica mayor, ya que requerirá la modificación de diversas leyes locales para armonizar las normativas comerciales.

En las filas del oficialismo confían en que los gobernadores aportarán los votos necesarios en ambas cámaras, priorizando la apertura de nuevos mercados internacionales para las economías regionales y la llegada de capitales que generen empleo en sus provincias.