El Congreso desafía a Javier Milei con el veto a leyes clave y la amenaza de remover a Guillermo Francos

El optimismo del Gobierno de Javier Milei, que creció tras el respaldo político de Donald Trump en Estados Unidos, no se refleja en el Congreso. Los legisladores opositores lanzaron una serie de ofensivas que amenazan y pusieron la mira en limitar los poderes del Poder Ejecutivo: analizan una posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En la Cámara de Diputados, la situación llegó a un punto crítico después de que el Gobierno decidiera no aplicar la ley de emergencia en discapacidad, una medida que el Congreso había sostenido contra el veto presidencial.

El argumento de la Casa Rosada fue la falta de fondos, lo que generó un fuerte rechazo en la oposición, que advirtió a Francos sobre la posibilidad de recurrir a una moción de censura, un mecanismo constitucional que podría terminar con su salida del cargo.

Si bien Francos es visto como la figura más dialoguista del Gobierno, su eventual remoción sería un golpe devastador para la estructura del Ejecutivo. La oposición planea iniciar el proceso de interpelación en la próxima sesión, lo que marcaría el comienzo del camino hacia una moción de censura.

La reforma de los DNU, la batalla principal en el Congreso de la Nación

Según difundieron medios nacionales, la mayor preocupación del Gobierno, sin embargo, es otra: evitar que se reforme la Ley de DNU. Hace dos semanas, el Senado aprobó una modificación que limita la vigencia de los decretos a 90 días, a menos que reciban el respaldo explícito de ambas Cámaras del Congreso.

Esta reforma representa un cambio total en las reglas del juego. Actualmente, los DNU solo pueden ser rechazados si ambas cámaras votan en contra, lo que da una ventaja al oficialismo. Si la reforma se aprueba, la oposición podría invalidar los decretos de Milei con una mayoría simple en una de las Cámaras.

La oposición busca apurar la sanción de este proyecto antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, fecha en la que LLA podría tener los votos suficientes para sostener un eventual veto presidencial.

Los múltiples frentes de batalla de Javier Milei

La confrontación con el Congreso abarca otros frentes, como las investigaciones por presuntos actos de corrupción y el destino de leyes clave que el Gobierno vetó.

Una comisión investigadora especial fue creada por las muertes por fentanilo contaminado y otra de la Comisión de Salud busca interpelar a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por denuncias de supuestas coimas.

Por su parte, el Senado se prepara para rechazar los vetos presidenciales a las leyes que otorgan fondos al Hospital Garrahan y que actualizan el presupuesto de las universidades públicas.

A pesar de los argumentos del Gobierno sobre el costo fiscal de ambas medidas, los libertarios no cuentan con los votos para sostener los vetos en la Cámara Alta.

En la Cámara de Diputados, los legisladores de la oposición, en una alianza estratégica con los gobernadores, buscan aprobar proyectos para el reparto automático de los ATN y de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, buscando así quitarle discrecionalidad al Ejecutivo en el manejo de los fondos y fortalecer las arcas provinciales.

Finalmente, la Comisión de Presupuesto se ha convertido en un nuevo campo de batalla, con la oposición exigiendo la presencia del ministro Luis Caputo para que dé explicaciones sobre el plan económico.