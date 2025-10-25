El Congreso retoma el debate por el Presupuesto 2026 después de las elecciones: la estrategia del oficialismo

El próximo 10 de diciembre se renueva el Congreso Nacional a partir de los resultados de las elecciones de este domingo. Hasta entonces, el debate legislativo persiste con la composición actual y uno de los temas fundamentales es el Presupuesto 2026. Cómo encara el gobierno de Javier Milei la relación con los bloques no oficialistas.

Sin importar qué tipo de resultado o cuántos legisladores consigan sumar, el oficialismo ya definió una primera línea de estrategia y es ausentar a los ministros a las reuniones de comisión.

Desde la oposición pujaron para conseguir que los nueve ministros nacionales se presenten a defender y explicar el proyecto de ley. Sin embargo, desde Casa Rosada definieron que vayan solamente las segundas líneas, según anticiparon desde Infobae.

Esto provocó que la Comisión de Presupuesto y Hacienda arranque en la última semana con casi la totalidad de los diputados correspondientes, y terminó con la representación mínima de cada uno de los bloques.

Luis Caputo, el principal apuntado

El rionegrino Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que tiene «miedo escénico».

Por su parte, el presidente de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también criticó al titular de Hacienda: «Tiene que venir a responder. No me importa si tiene fobia a algunas reuniones, con la responsabilidad que tiene, debe dar respuestas”.

El Ejecutivo continúa con su postura de defender a Caputo. Incluso, en el 2024 el propio presidente presentó el proyecto de ley en el recinto y desde el Gobierno resaltaron que con esto ya se daba por saldada la presencia del ministro de Economía.

Es más: el propio funcionario declaró que ir al Congreso a brindar explicaciones de lo que hace el ministerio de Economía es «una pérdida de tiempo».

Por este motivo, se aumenta las distancias entre el Ejecutivo y los legisladores, ya que se suma a la iniciativa de no reglamentar las leyes ya sancionadas de Pediatría, Discapacidad y de financiamiento universitario.

Mientras tanto, el debate por el Presupuesto se retoma el miércoles 5 de noviembre con la asistencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, según figura en la agenda de Diputados.

Los dos responden a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, quien desde que asumió su cargo en diciembre del 2023 no asistió nunca al Congreso.