El Congreso que se despide después de las elecciones: quiénes dejarán de ser diputados y senadores

Este domingo son las elecciones de medio término en Argentina. En Neuquén y Río Negro se va a votar tanto para diputados como para senadores. Quiénes son las figuras que abandonan su banca en el Congreso.

En el Senado se renueva un tercio de la composición actual (24 bancas), mientras que en Diputados se modifica un poco menos de la mitad del recinto (127).

Asimismo, estas cifras serán a modo de base y se aguarda que se amplíen las renovaciones, ya que se estima que -al menos- una decena de parlamentarios no alcancen los votos necesarios para mantener su banca.

Las figuras más notorias que se van de la Cámara de Diputados

Según indicó Ámbito Financiero, entre los legisladores más longevos que se despiden del Congreso son Leopoldo Moreau (79 años) y Carlos Heller (85) del bloque Unión por la Patria. El peronismo también se desprende de exministros como Daniel Arroyo y Daniel Gollán.

En el radicalismo quienes se van son el exvicepresidente Julio Cobos, el titular del bloque Rodrigo de Loredo, y el economista Martín Tetaz.

Por su parte, en el PRO, sus bajas principales serán los santafecinos Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina; la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y Fernando Iglesias.

Por último, en el oficialismo, quienes dejan su lugar son José Luis Espert -quien se tomó licencia y se bajó de la campaña por sus vínculos con Fred Machado- y Carolina Píparo.

Quiénes abandonan el Senado

En el Senado dos figuras que dejarán su lugar son los exmandatarios provinciales: el salteño Juan Carlos Romero y el santiagueño Claudio Ledesma Abdala.

En el PRO las bajas de renombre que se van son Guadalupe Tagliaferri y Alfredo de Ángeli. En el peronismo ya cuentan con la partida de la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y el neuquino Oscar Parrilli.

Cuáles son las bancas por Neuquén y Río Negro que se disputarán en el Senado

El kirchnerismo neuquino se enfrenta a un desafío, ya que se pondrá en juego dos bancas: la del confidente de Cristina Kirchner, el ya mencionado Oscar Parrilli, y Silvia Sapag, que ingresó por el MPN, pero pegó el salto.

La banca restante es la de Lucia Crexell, una aliada crucial de Javier Milei para aprobar la ley Bases. Por su voto favorable, la acusaron de canjearlo por un puesto como embajadora argentina ante la Unesco, en París.

En la provincia de Río Negro, el peronismo también deberá resistir dos bancas: serán las de los kirchneristas Martín Doñate y Claudia Larraburu. La restante la ocupa Mónica Silva, que responde al gobernador, Alberto Weretilneck.