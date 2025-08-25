Río Negro analiza la letra chica de la transferencia de planes de viviendas

La transferencia de los programas habitacionales que financiaba el gobierno nacional y que decidió la semana pasada por resolución del ministerio de Economía, está bajo la lupa del área técnica y legal del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) de Río Negro que a priori observa “incongruencias” en la disposición que obligaría a las provincias a devolver lo ya invertido.

La resolución 1199/25 del ministerio de Economía fue publicada la semana pasada en el Boletín Oficial de la Nación y difundida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que puso el foco en el Procrear, que construía edificios y otorgaba infraestructura en loteos en distintos puntos del país, pero además se incluyen bajo la misma norma otros programas habitacionales como Argentina Construye, Casa Propia, Reconstruir, Habitar Comunidad, Habitar Inclusión y el Plan Argentina Hace, entre otros.

Mariano Lavín, titular del IPPV, dijo que se “analiza” la resolución oficial y como una primera lectura afirmó: “En los considerandos tiene incongruencias y no establece los mecanismos como para avanzar en la implementación, entiendo que debería llevar un decreto reglamentario posterior”, afirmó ante la consulta de RÍO NEGRO.

Este diario días atrás detalló que entre las obras inconclusas que serían objeto de transferencia se encuentran los edificios de 155 departamentos del Procrear que se construyen en el barrio El Cóndor de Bariloche, que tiene un nivel de avance; y la dotación de infraestructura en 225 lotes en El Bolsón.

Lavín agregó que también serían parte de este paquete de transferencia a provincias y municipios el programa Casa Propia y Reconstruir. Ambos tienen compromisos de obras en Río Negro, el primero con 10 viviendas en Sierra Colorada y 12 en Lamarque; mientras que el segundo programa tiene 9 casas pendientes en Fernández Oro.

Todas estas unidades habitacionales de los tres programadas mencionados están “paralizadas por incumplimiento de Nación”, remarcó Lavín, que calificó de “inédito” lo que pretende hacer el gobierno de Javier Milei.

Insistió que además de no otorgar fondos para que se concluyan esas obras comprometidas con financiamiento nacional, se exige la “devolución de la plata que ya puso el Estado nacional de un convenio que incumplen. Me parece ridículo”, expresó el exintendente de Fernández Oro.

“No termina las obras, no cumple los contratos, las deja totalmente paralizadas, no invierte en obra pública y además se las tira a las provincias y a los municipios y les dice te doy las obras, pero poné toda la plata para terminarlas y decime cómo me vas a devolver lo que ya puse”, enumeró Lavín tras la resolución nacional.

También el funcionario admitió que se debe analizar ahora el costo de las inversiones pendientes y las posibilidades de que “la provincia una vez más salga al rescate del total abandono de Nación”.

La resolución le confiere a las provincias y municipios que asuman los costos para terminar las obras habitacionales; que implementen un sistema de recupero en cuotas mensuales a las familias adjudicatarias; y la nación puede reclamar la devolución de los fondos desembolsados.







