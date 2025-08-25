Paso clave en el matadero de Jacobacci para agregar valor a la producción de la Región Sur

Los productores de Jacobacci y la Región Sur tienen ahora una nueva alternativa en el Matadero Municipal de esta ciudad para vender sus animales faenados, ahora fraccionados y envasados al vacío. En la planta concesionada a la Cooperativa de J. J. Gómez días atrás se llevó adelante una prueba piloto para habilitar el servicio que trabajará a demanda de los productores.

La habilitación del ciclo 2, como se lo conoce técnicamente, se realizó con ovejas de engorde de un productor local y tienen como destino el comedor escolar de Aguada Guzmán.

Como antecedente, la planta ya había realizado el ciclo 2 en oportunidades anteriores, pero únicamente con destino de exportación, más precisamente a países árabes.

La novedad ahora es que el servicio queda habilitado también para el mercado interno, lo que representa un salto relevante para la producción ovina y caprina de la región. En este aspecto el envasado al vacío con refrigerado entre -1 y 3 grados de temperatura es la característica principal distinta a cómo fue el proceso de exportación de unos 5.000 animales, que directamente iban congelados, precisó el Subsecretario de Ganadería Ovina y Caprina de la provincia, Juan Escobar.

Escobar, ingeniero agrónomo que trabaja desde Jacobacci, remarcó que se lograron resultados con incrementos de ingresos por kilo de carne para los productores de alrededor del 60%. Esto es de $4.000 por kilo de carne a 6.500 y 7.000 pesos.

El ingeniero dijo que la provincia actuó como nexo entre los productores y la industria (frigorífico y matadero) y ahora hay que profundizar el trabajo para aprovechar el valor agregado que se está sumando.

En el futuro, como objetivo de máxima es atender la demanda rionegrina de consumo de carnes ovinas y caprinas en general. En este sentido se apuntará a supermercados, mayoristas, hoteles, gastronomía e incluso se menciona al proyecto minero Calcatreu.

«Es una herramienta más. Ahora el desafío es encontrar los nichos de mercado», señaló José Mellado, intendente de Jacobacci. En este sentido remarcó que la posibilidad de fraccionar la producción permitirá acceder a otro tipo de comercialización con mayor valor agregado. Destacó el reconocimiento en este sentido que tienen que tanto los corderos como los chivitos de la Región Sur.

A partir de este paso, se abre la posibilidad de trabajar en cortes diferenciados para la gastronomía, restaurantes y hoteles, especialmente en Bariloche, donde la demanda de carne ovina de calidad con trazabilidad es creciente y necesaria, se indicó desde el Gobierno provincial.

Exportación fraccionada a los países árabes

A principios del año pasado, el matadero y frigorífico de Jacobacci logró la certificación necesaria para para exportar a países árabes carne de oveja y capón originaria de la Línea Sur bajo las estrictas normativas exigidas en los países islámicos.

La llamada faena “halal” es la que exigen los mercados de religión musulmana y el frigorífico de Jacobacci logró la certificación para operar con esa técnica, luego de una gestión que le llevó tres años.