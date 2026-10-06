El STJ audita el fuero civil de Río Negro y busca acelerar los tiempos de la Justicia

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro profundizó el seguimiento sobre el funcionamiento de los organismos civiles y puso el foco en los tiempos de resolución. El presidente del STJ, Ricardo Apcarian, explicó que las auditorías ya trabajan sobre las oficinas de atención integral y que el objetivo es mejorar la gestión y acelerar los procesos.

Durante el acto de juramento de Gabriela Illesca como jueza de la Unidad Jurisdiccional N.º 3 de Cipolletti, Apcarian señaló que el máximo tribunal viene impulsando una política centrada en la celeridad. “Estamos muy enfocados en la celeridad de los procesos jurisdiccionales”, afirmó.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Apcarian sostuvo que los plazos de la Justicia rionegrina son “muy razonables” en comparación con otras jurisdicciones, aunque consideró que todavía pueden mejorarse. “Con la calidad personal que tenemos, con el equipamiento que tenemos, con las herramientas que tenemos, estamos en condiciones de dar una respuesta más rápida a la sociedad”, planteó.

Apcarian también puso el foco en los antecedentes disciplinarios vinculados con los tiempos de resolución. “El Consejo de la Magistratura ha exonerado a dos jueces por demoras en el dictado de la sentencia. Es un tema que nos preocupa, no solo la demora sino también que nos expulsen a los jueces”, señaló.

El acto de juramento de Gabriela Illesca como jueza de la Unidad Jurisdiccional N.º 3 de Cipolletti. Foto: Flor Salto.

También cuestionó que las decisiones judiciales incorporen argumentos en exceso cuando eso termina retrasando su dictado. Según explicó, la Constitución exige que las resoluciones tengan una fundamentación razonada y legal, pero no necesariamente una cantidad excesiva de argumentos. “Si la abundancia de argumentos trae como consecuencia una demora en la decisión, eso no les sirve ni a la gente ni a nosotros”, sostuvo.

En ese marco, explicó que las auditorías no se concentran únicamente en detectar expedientes demorados. También revisan el modelo de gestión de cada organismo para determinar si es necesario introducir cambios, reorganizar tareas o modificar procedimientos.

Lo que muestran los datos del movimiento de los juzgados civiles en Río Negro

En 2025 ingresaron 6.748 causas a los juzgados y unidades jurisdiccionales civiles de primera instancia de Río Negro y se dictaron 4.784 sentencias que pusieron fin a procesos. Además, se registraron 1.705 audiencias durante el año.

En 2024, habían ingresado 7.229 causas y se dictaron 5.123 sentencias que pusieron fin a procesos, mientras que las audiencias llegaron a 2.597. Esto significa que en 2025 se dictaron 339 sentencias menos, una disminución del 6,6% respecto del año anterior.

Mientras que en 2023 ingresaron 9.240 causas y se dictaron 6.673 sentencias que pusieron fin a procesos, con 2.381 audiencias.

“Estamos en condiciones de dar una respuesta más rápida a la sociedad», Ricardo Apcarian, presidente del STJ de Río Negro.

Cómo funcionan las auditorías en la Justicia de Río Negro

El presidente del STJ explicó que los equipos de auditoría tienen acceso en línea a los expedientes que se encuentran en trámite y utilizan un sistema de visualización de datos que les permite observar en tiempo real qué ocurre en los organismos.

Con esa información, los auditores pueden analizar los datos junto con los coordinadores, realizar recomendaciones y proponer correcciones. El trabajo también contempla conversaciones con los jueces para detectar problemas y buscar alternativas de funcionamiento.

En la IV Circunscripción, además, el juez delegado solicitó que la auditoría acompañe durante aproximadamente un año a la oficina de tramitación, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y hacer más eficientes los trámites.

Apcarian remarcó que el seguimiento apunta también a establecer criterios comunes: “Estamos monitoreando todas las oficinas de atención integral porque vemos que hay también cuestiones que corregir y estandarizar a nivel provincial”.

El presidente del STJ buscó diferenciar este mecanismo de una instancia exclusivamente disciplinaria. “La auditoría tiene un rol que está muy presente pero siempre tiene la encomienda de ayudar a la gestión”, sostuvo.