Río Negro: reunión peronista por la coparticipación para los municipios

El gobierno provincial pone el debate de la coparticipación en impasse, y los legisladores de Vamos con Todos plantearon una “enorme preocupación” por la propuesta gubernamental, que «está basada en el censo 2022».

En la última semana, el gobernador Alberto Weretilneck -que hoy viaja a Estados Unidos para un encuentro energético- deslizó una revisión de sus plazos para la modificación del régimen de coparticipación. Habló que «no hay fecha» para su aplicación cuando, inicialmente, preveía el tratamiento legislativo para abril.

Por su parte, en Godoy, se realizó un encuentro de legisladores peronistas y autoridades municipales para profundizar en la propuesta gubernamental de reforma de repartos de recursos, presentada el 26 de febrero.

La reunión tuvo ausencias, pues participaron tres legisladores –José Luis Berros, Luciano Delgado Sempé y Luis Ivancich- y dos intendentes, el anfitrión Albino Garrone y la jefa de Huergo, Silvia Penilla.

Concluida la reunión, Berros resaltó que «los municipios no son variables de ajuste. Son la primera línea de respuestas. Desde el peronismo vamos a defender y trabajar por una coparticipación justa, equilibrada y solidaria para todos los municipios de la provincia», agregó.

Explicó que el principal objetivo en este contexto es «trabajar y pensar en un Río Negro productivo, en el desarrollo de la minería, de los hidrocarburos y en las regalías hídricas».

La última semana, el bloque Vamos con Todos presentó un proyecto de ley que propone modificar el esquema aprobado en 2023 por Juntos Somos Río Negro, con el objetivo de garantizar una distribución más equitativa de los recursos generados por la actividad minera.

La iniciativa establece que el 40% de las regalías mineras se destine a rentas generales, el 30% a los municipios donde se extraen los minerales, el 20% al resto de los municipios y comisiones de fomento de la provincia, y el 10% a la Secretaría de Minería.

Al final, esa bancada insistió en «garantizar que todos los municipios cuenten con una distribución justa de los recursos» y «no queden sujetos a decisiones discrecionales» del gobernador.

El gobernador Alberto Weretilneck iniciará hoy una nuevo viaje hacia los Estados Unidos. Participará en un encuentro sobre energía.