Sergio Capozzi: “Podemos apoyar sin perder identidad”

Sergio Capozzi llegó a la Cámara de Diputados en 2023, luego de sumarse a las filas del PRO de la mano de Patricia Bullrich y rápidamente sumó su expertice en derecho para ser uno de los protagonistas de la redacción de la “modernización” laboral -como le gusta decir-, pero hoy vive con preocupación la transición de su fuerza sobre la que admite fue “un golpe duro” la pérdida de bancas. “Podemos apoyar sin perder identidad”, enfatiza en esta conversación con RÍO NEGRO.

P: ¿Cómo lleva este momento de transición en el Congreso?

R: En lo que hace a mi partido estamos con un reacomodamiento grande, con la UCR somos las dos fuerzas que más hemos perdido espacio, vamos a quedar un bloque de 16, que muy probablemente podamos hacer un interbloque. Llegamos a ser 36 diputados del PRO en un momento, es un golpe fuerte y repercute en la representación en las comisiones. Nos reconfigura todo, el 4 de diciembre juran los nuevos diputados y se empieza a negociar la integración de las comisiones, el objetivo es conservar las que hoy tenemos.

P: Está bien posicionado en Diputados…

R: Cuando asumí en 2023 me inscribí en siete comisiones y hoy te puedo decir que fue un error, hay que centrarse en cuatro. Para mí una es Energía porque el norte de la Patagonia va a explotar en esta materia; Ciencia y Tecnología porque soy de una provincia donde hay muchas empresas y organismos vinculados y va a haber mucho más todavía; Asuntos Previsionales donde soy secretario actualmente y Trabajo, que hoy soy vicepresidente.

P: ¿Cómo es su situación particular, fue convocado por Patricia Bullrich a pasarse a LLA?

R: Tuve dos reuniones con ella, primero rechacé el ofrecimiento de acompañar a Lorena Villaverde como candidato a senador y cuando me invitó a sumarme a LLA mi respuesta fue que no porque, aunque sea chico muy caudal de votos, lo quiero conservar. En 2023 ganamos una interna y nunca me voy a olvidar que estoy acá por ella, pero el PRO tiene que tener su estructura y LLA hizo su camino.

En Río Negro nosotros no coincidimos con sus candidatos, (Aníbal) Tortoriello fue nuestro rival en la interna de 2023, él va a ser candidato a gobernador y tampoco se pasó a LLA, tiene su partido, Creo. Van a tener una lucha encarnizada porque (Lorena) Villaverde también tiene aspiraciones para el 2027.

Yo soy presidente de la asamblea del PRO en Río Negro y me tengo que mantener leal a quienes me dieron un voto de confianza en 2023, si me pasaba me verían como traidores propios y ajenos.

P: ¿Cuál es la premisa del PRO hoy respecto del gobierno nacional?

R: Podemos apoyar sin perder identidad. El PRO ratificó el rumbo, estamos para ayudar y colaborar con el Gobierno en la medida que esté en nuestras directrices y nuestros intereses como la protección de los derechos individuales, la defensa de la propiedad privada, hacer eficiente el Estado, la lucha constante contra la corrupción, por la que ahora Argentina pasará a integrar la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y yo presidiré la comisión parlamentaria, que me pone muy contento.

P: Usted acompañó la mayoría de los proyectos del presidente Javier Milei.

R: El capítulo de la legislación laboral de la Ley Bases lo escribimos nosotros y acompañé muchas medidas, pero otras no, como por ejemplo el recorte al Garrahan porque no afectaba para nada el equilibrio fiscal y era atentar contra un hospital de 35 años de historia, que siempre estamos leyendo historias de casos que increíbles que hacen sus profesionales. No podría apoyar ese recorte, lo mismo con el recorte al Conicet a la ciencia y la tecnología, me parece contradictorio, nosotros tenemos Invap, el Balseiro, la CNEA, decimos que un país rico tiene que transformar la materia prima y es ilógico escuchar que recibimos una inversión de Open AI y nosotros estamos expulsando científicos. Ahora Invap está terminando la central nuclear de Países Bajos, hay que preguntar de los diez científicos que están allá trabajando cuántos vuelven. Hoy el consumo de la energía en el mundo es fundamental y vamos a necesitar reactores modulares como el que podemos hacer en Argentina con la CNEA.

P: Mencionó la ley Bases y la legislación laboral, ¿Cómo ve la reforma en ese punto?

R: Soy el único diputado en la comisión laboral del Pacto de Mayo, estuve en la redacción y ahora estamos en el proceso de corrección para presentarla.

P: ¿Qué puede anticipar de esa reforma?

R: Muchas cosas que se dicen no son ciertas, he escuchado que se querían eliminar las indemnizaciones y no es verdad. Tiene mucho resguardo a los derechos individuales, mejoras, la posibilidad de pactar la jornada laboral con el empleador, de fraccionar las vacaciones, el tema de las licencias. La Argentina tiene una ley de Contrato del Trabajo que es muy buena, pero tiene 51 años y no hay nada más vivo que las relaciones laborales, las aplicaciones por ejemplo no existían en esa ley, los trabajadores independientes, los emprendedores, el trabajo autónomo. Yo digo que no es una reforma es una modernización.

P: ¿Qué debe hacer el PRO en 2027?

R: Tiene que crecer, volver a los orígenes y repensar la manera de hacerlo porque la manera de llegar a la gente cambió, Milei quemó todos los libros, la gente percibe a los candidatos que van por todo, aunque todavía creo en la democracia tradicional no sirve estar de candidato sin propuesta y quedó demostrado en la provincia de Buenos Aires que ganó (Diego) Santilli sin estar como cabeza de la lista, ahí se demuestra que la gente votó la idea. Nosotros tenemos identidad, somo el músculo y el adulto en las cámaras del Congreso, los principales proyectos son del PRO y hay que convencer a la gente que somos los adultos de la política.