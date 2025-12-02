Lorena Villaverde finalmente no renuncia a Diputados, pero tampoco resigna su banca en el Senado

Finalmente, la diputada libertaria de Río Negro, Lorena Villaverde, no renunció a su banca en Diputados. Sin embargo, tampoco resignará su banca en el Senado, luego de ser electa en las últimas elecciones legislativas de octubre pasado. Se especulaba con que el segundo de la lista, Enzo Fullone, entrara en su lugar al Senado.

“Lorena sigue el proceso de ingreso al Senado, pero mientras tanto continúa en Diputados”, confiaron desde su entorno. De esta manera, retiró la renuncia hasta su ingreso a la Cámara de Senadores. La actual diputada por Río Negro aún tiene dos años de mandato en la Cámara Baja.

La senadora electa cambió de postura en tan solo un par de horas, y es una incógnita su futuro, que debe resolverse antes del viernes. Villaverde había afirmado ayer a Diario RÍO NEGRO que iba a defender “hasta las últimas consecuencias” su banca en el Senado, pese a que en los últimos días su llegada se había quedado paulatinamente sin apoyo.

El jueves pasado, cuando todo indicaba que tenía los votos para que su pliego sea aprobado, en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión de jura, se decidió que su pliego vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sin Lorena Villaverde, quiénes son los 23 nuevos senadores

CABA: Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), Mariano Recalde (Fuerza Patria)

Entre Ríos: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeyda (La Libertad Avanza), Adán Bahl (Fuerza Patria)

Neuquén: Nadia Márquez y Pablo Cervi (La Libertad Avanza), Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Río Negro: Martín Soria y Ana Inés Marks (Fuerza Patria)

Salta: María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza), Flavia Royón (Primero los Salteños)

Chaco: Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (La Libertad Avanza), Jorge Capitanich (Fuerza Patria)

*Schneider se incorpora a la UCR

Santiago del Estero: Gerardo Zamora y Elia Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago), José Neder (Fuerza Patria)