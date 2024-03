El DNU de MIlei enfrentó a «tibios» y decididos en la Legislatura de Neuquén

Los diputados de Neuquén protagonizaron ayer un fuerte debate por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei que se tratará este jueves en el Senado de la Nación. Hubo un cruce entre quienes pedían repudiar la norma y quienes optaban por una redacción más «light» que propusiera, en cambio, una defensa de la provincia. El oficialismo del frente Neuquinizate de Rolando Figueroa optaba por esta segunda opción.

El proyecto que se discutió ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales lo había propuesto como autora la diputada Cielubi Obreque del Movimiento Popular Neuquino, con el acompañamiento del resto del bloque. El objetivo era repudiar el mega decreto de necesidad y urgencia y había sido unificado con otros similares de César Gass (UCR-Juntos por el Cambio), Andrés Blanco (PTS-FIT) y uno del Frente de Todos que también proponía rechazar la privatización del Banco Nación.

Obreque ayer no estuvo presente en la comisión y el jefe de bancada del MPN evaluó que el texto había quedado «extemporáneo». «Lo que se repudió en su momento fue justamente la forma en que el presidente, unilateralmente y entendemos que con autoritarismo, desconoció el Congreso y lo que significa aprobar una ley que debe someterse al debate», sostuvo.

Afirmó que, como MPN, en ese momento habían entendido que habiá que defender el federalismo y las instituciones y consideró que ahora «más allá de que esto pareciera que pasó hace mucho es un buen momento para manifestarnos y pedir desde la Legislatura que se respete la institucionalidad y que el presidente debata las leyes en el Congreso y que no gobierne por DNU».

Con una mirada similar, el oficialista Francisco Lépore de Avanzar dijo que en términos personales no coincidía con el DNU porque «elimina una cantidad de pisos de derechos establecidos en normativas nacionales», pero que los proyectos estaban «a destiempo».

«El Congreso empieza a discutir esos temas, avanzar en un tipo de declaración así que hoy creo queda totalmente desactualizada», sostuvo el legislador, quien propuso cambiar la redacción por una «fórmula de escucha y defensa de las provincias».

«Ajá, ¿y qué decimos con eso?»

La propuesta «light» no convenció a otros diputados de la oposición, que reclamaron una posición más firme por «sí o por no» sobre el DNU de Milei.

Blanco se manifestó a favor de que la Legislatura «manifieste que Neuquén rechaza y repudia el avance del DNU» y lo mismo hizo Darío Martínez del Frente de Todos, quien acusó de «tibio» el tratamiento. «Me hubiera gustado que se exprese antes, una tibieza innecesaria la de esta Cámara», cuestionó.

Fue el diputado Claudio Domínguez del MPN quien, a contramano de su jefe de bloque, como es habitual, les recordó a sus pares que «el DNU está vigente» y que «la manifestación política de la Cámara tiene que decir si está a favor o en contra, si es constitucional o no».

«Es una expresión política, no ‘declárase la defensa de la provincia y levantemos la bandera lo mas alto que se pueda y al DNU no lo nombramos», ironizó. «Si no, vamos a terminar con una declaración lavada diciendo ‘los neuquinos queremos defender nuestros recursos y nos abrazamos todos’. Ajá, ¿y qué decimos con eso? Nada», reclamó.

Domínguez insistió con que la Legislatura tiene que decidir si rechazar o no el DNU que se tratará mañana en el Senado: «Por sí o por no, es una posición política».

Sin acuerdo, los diputados plantearon sugerir los cambios durante la semana y volver a tratar el proyecto en la comisión del martes que viene. Si sale un despacho, se trataría en la sesión del miércoles 20.