Nueva Ley Ómnibus: Figueroa y Weretilneck esperan el borrador, pero no negociarán Ganancias

Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, están a la espera de que el presidente Javier Milei les envíe el borrador de la nueva Ley Ómnibus con la que buscará revancha legislativa en el Congreso y una moneda de cambio con las provincias para comprometer su adhesión al «Pacto de Mayo». Hasta el momento, a los mandatarios solo se les anticiparon algunos de los capítulos que incorporará la norma, que se reduciría a unos 190 artículos en total, pero ya anticiparon que se plantarán en contra de la restitución del Impuesto a las Ganancias

Según se pudo conocer hasta ahora, el nuevo proyecto de «ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» será menos ambicioso que el original, que contenía 664 artículos, entre ellos el que le delegaba facultades en 11 materias.

El presidente busca que la norma pueda ser sancionada para abril y la puso como condición para firmar con los gobernadores un nuevo alivio fiscal cuando abrió las sesiones legislativas, el 1 de marzo.

Diario RÍO NEGRO les cosultó a los gobernadores de Neuquén y Río Negro si tras la reunión que mantuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían podido acceder al borrador y ambos respondieron que no.

En el caso de Figueroa, indicó sobre el proyecto que «lo redujeron a 190 artículos» y que, entre los capítulos que les adelantaron, estaría el paquete económico y el fiscal, el de hidrocarburos y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En cuanto al de hidrocarburos, uno de los más disputados durante el tratamiento de la ley original, el gobernador de Neuquén aclaró: «Aún no nos han dado el texto, pero tendría que ser igual, tenía consenso».

La primera versión que había enviado Milei había despertado la furia de los gobernadores patagónicos, en particular de Figueroa, porque se metía con atribuciones específicas de las provincias. En enero, durante la primera la primera cumbre que hicieron en Villa La Angostura, redactaron un documento que luego fue retomado por la Ofephi y con el que lograron forzar varios cambios en la ley que se trató en Diputados.

Ganancias «no», fideicomisos «vemos»

Figueroa adelantó que el gobierno nacional les anticipó que incluirá en el capítulo fiscal la restitución del Impuesto a las Ganancias, que pasaría a llamarse Impuesto sobre los Ingresos Personales. «Nosotros ya dijimos que no lo apoyamos», afirmó.

La posición la ratificaron en conjunto durante la cumbre de la semana pasada en Puerto Madryn.

Un tema que todavía no está claro cómo quedará en la redacción de la nueva Ley Ómnibus es el de los fideicomisos. Milei encontró en el inciso «h» del artículo 4° de la ley original el escollo que desencadenó el fracaso de todo el proyecto.

Era el que le daba el poder de «transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos».

Los diputados de Neuquén y Río Negro que responden a los gobernadores como Osvaldo Llancafilo y Agustín Domingo votaron en contra porque esa redacción permitía la eliminación del fideicomiso que establece el beneficio de la Zona Fría para la Patagonia.

Figueroa dijo que «los gobernadores están proponiendo» alternativas para esa redacción y no descartó la posibilidad de que se divida en el articulado cuáles podrían quedar sujetos a eliminación del Ejecutivo y cuáles no. «Hay muchos fondos fiduciarios con vicios, pero no son todos», advirtió.