El dólar cerró 2025 con una suba superior a la inflación y Caputo acelera medidas para cubrir un vencimiento clave

Por diferentes circunstancias, el dólar no dio respiro durante 2025 y las últimas ruedas no fueron la excepción, con el ministro de Economía, Luis Caputo, obligado a lanzar una serie de medidas para juntar los U$S 4.200 millones que debe pagar el 9 de enero.

La cotización oficial de la divisa en la pizarra del Banco Nación terminó 2025 en $ 1.480, lo que implica un alza de 40,6% en el período. A su vez, el mayorista lo hizo a $ 1.457, con una variación anual de 41,2%. En el segmento minorista para ahorristas, el precio final fue de $ 1.485. En estos casos, el aumento se ubicó entre nueve y 10 puntos por encima de la inflación proyectada.

En lo que refiere al mercado paralelo, el precio al cierre de este martes fue de $ 1.525 para completar el año, con un incremento de 23%, unos ocho puntos por debajo de la inflación.

En tanto, en el segmento financiero, el MEP quedó en $ 1.486 con aumento de 26,6% y el Contado con Liquidación en $ 1,528 y avance de 28,8%. Es estos canales, el dólar quedó por debajo de la suba de precios.

A lo largo de 2025, el Gobierno transitó momentos de suma incertidumbre con el tipo de cambio y lo cerró con más calma pero sin poder relajarse.

La primera inestabilidad se vivió en las semanas previas al 14 de abril, cuando se anunció un nuevo acuerdo con el FMI y la creación de las bandas cambiaras, dejando atrás el crawling peg. Luego llegó el momento más difícil, cuando la previa electoral insufló una voracidad dolarizadora en todos los agentes económicos y ahorristas ante el temor de un fracaso del oficialismo en las urnas.

Allí apareció la liquidación especial del campo y la ayuda con venta directa de divisas por U$S 2.200 millones de parte del gobierno de los Estados Unidos.

La línea de tiempo nos lleva a dos semanas atrás, cuanto Caputo junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anunciaron una nueva modificación en el sistema de bandas que comenzará a regir desde el 2 de enero.

La sorpresa de las últimas ruedas fue el comportamiento del equipo económico, porque mientras compraba dólares “en bloque” por fuera del mercado (colocaciones de empresas y provincias) vendía en el spot para que el precio no se acerque al techo de la banda ($ 1.526). La interpretación es que procuró mantener al mayorista en una zona de $ 1.450 sin demasiadas oscilaciones.

En lo que refiere a las reservas, completaron el año en U$S 41.165 millones, US$ 9.459 millones por encima de los U$S 31.700 del cierre de 2024. Este incremento está impactado por diferentes acciones, como el dinero que giró el FMI en abril y el swap con los Estados Unidos.

Caputo y la recolección

Uno de los objetivos no cumplidos del Gobierno en 2025 fue la baja del riesgo país. Pese a que todas las decisiones fueron orientadas en convencer al mercado de la solvencia del programa económico, el indicador que elabora el JP Morgan se mantuvo en niveles no deseados. Si bien se desplomó desde los 1230 puntos que tocó previo a la elección legislativa, el cierre de este martes en 571 puntos está lejos de un valor que le permita al país refinanciar vencimientos en el mercado de deuda voluntaria.

De allí que en las últimas horas Caputo avanzó con un par de medidas para hacerse de los billetes que le faltan.

Según diferentes cálculos privados, el Tesoro Nacional tendría en su cuenta cerca de U$S 1.800 millones, por lo que al Palacio de Hacienda le restarían conseguir U$S 2.400 millones para el pago del 9 de enero.

De ese monto, U$S 700 millones se cubrirán con el ingreso por la concesión de las represas del Comahue. Caputo publicó este martes la resolución 2124/2025 que fija como fecha tope para la cancelación de esta obligación el martes 6 de enero.

Los U$S 1.500 millones restantes serán obtenidos a través de un crédito REPO que ya está cerrado con los bancos.

Las entidades que aportarán los fondos son JP Morgan, Bank of America, Santander y BNP Paribas.

Para ello, mediante resolución conjunta del Ministerio de Economía y la Secretaría de Hacienda, habilitaron un canje de títulos con el Banco Central.

De esta forma, el Tesoro Nacional se hará de los bonos en dólares que serán la garantía para la operación. Un REPO es un préstamo que se da contra un activo y el compromiso de recompra de ese activo en un plazo determinado.

Cabe apuntar que una buena parte de estos movimientos se vieron forzados por la decisión de seguir postergando la auditoria con el FMI, que deriva en un desembolso de U$S 1.000 millones. El incumplimiento de la acumulación de reservas y las trabas para mostrar efectivos avances en las reformas estructurales pendientes son los principales motivos de esta decisión.

Corresponsalía Buenos Aires