Ex titular del BCRA desvinculó a la AFA de las causas contra cuevas: “Eso está corriendo por otro lado” 

El ex presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó que dos de las tres causas judiciales contra cuevas financieras comenzaron bajo su gestión y negó vínculos con la AFA: “Eso está corriendo por otro lado”, aseguró.

En declaraciones a Radio 10, Pesce señaló que “hay tres jueces interviniendo y en dos causas son investigaciones que se iniciaron cuando yo ya era presidente del Banco Central (BCRA). Y en un caso es una investigación colateral por otro delito donde en las escuchas aparecen mencionadas algunas cuestiones relacionadas con el BCRA, pero la mayoría de las investigaciones que se han hecho han sido durante nuestra gestión”.

El ex funcionario también destacó que los controles del organismo funcionaron: “Obviamente el BCRA no realiza escuchas, pero se hicieron las denuncias, los mecanismos de control fueron efectivos y se están aplicando los castigos”.

Consultado por los supuestos vínculos con el fútbol, Pesce fue tajante: “No tiene relación, lo de la AFA está corriendo por otro lado”. En ese marco, desligó también al Ministerio de Economía del control en la compra del dólar oficial.

Pesce subrayó que “durante nuestra gestión se cerraron 136 operadores de cambio, obviamente siguiendo las reglas que corresponden”. Explicó que el procedimiento incluía intimaciones, sumarios, derecho a defensa y sanciones con multas e inhibiciones para operar.

“El principio de este gobierno cerró 15 más y están ahora aplicándose las multas de las investigaciones que comenzaron durante nuestra gestión. Hay instituciones a las cuales se les han aplicado 60 mil millones de pesos de multa, a las cuales se les han aplicado 18 mil millones de pesos de multa”, concluyó.

