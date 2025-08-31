El Emprotur de Bariloche amplía la búsqueda de un CEO a través de una consultora

El Emprotur de Bariloche maneja la política de promoción turística de la ciudad y tiene un cargo clave vacante. Archivo

El directorio del Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur) resolvió ampliar la búsqueda de su director ejecutivo o CEO a través de una consultora, luego del intento fallido mediante una red social de perfil profesional.

El cargo está vacante desde fines de julio, cuando renunció Diego Piquín para asumir el mismo rol en la Agencia de Turismo de Río Negro.

En un primer momento, el Emprotur decidió abrir una búsqueda de perfil profesional en Linkedin y recibió 30 postulantes, pero a pesar de seleccionar una terca ninguno pasó el filtro inicial porque “nadie completaba las características que buscábamos”, admitió el concejal Juan Pablo Ferrari (JSRN), que integra el directorio.

La búsqueda ahora se ampliará con la intervención de una consultora, según confirmó el edil y un director del sector privado. La decisión se trató en una de las últimas reuniones.

El Emprotur maneja la política promocional de Bariloche con un presupuesto oficial de unos 9.000 millones de pesos anuales. El director ejecutivo debe diseñar la estrategia y todo se somete a votación del directorio conformado por el sector público y el privado.

Entre las exigencias que se habían plasmado en la búsqueda inicial se planteó tener estudios universitarios en turismo o marketing, experiencia laboral en el rubro con un plazo mínimo de cinco años, residencia en Bariloche o posibilidad de radicación inmediata.

Este diario no obtuvo mayores precisiones respecto de la nueva metodología de búsqueda ni costos.