Provincia extiende la concesión del transporte entre Bariloche y Dina Huapi

La secretaría de Transporte de Río Negro otorgó una renovación por cinco años más del permiso a la empresa Las Grutas S.A para realizar el servicio interurbano entre Bariloche y Dina Huapi.

La empresa realiza el recorrido de la Línea 33, el único que opera en la cordillera, y tuvo su primer acuerdo en 2015, luego de varios años de que la operatoria esté en manos de la cooperativa de trabajo Codao.

Las Grutas tuvo una primera renovación del contrato en agosto de 2020, en plena pandemia, y ahora se volvió a extender el permiso para prestar el servicio hasta agosto de 2030.

Además, a mediados de agosto la transportista obtuvo un aumento de tarifa dispuesto por la secretaría de Transporte a todos los servicios interurbanos de la provincia.

El costo del boleto entre Bariloche y Dina Huapi parte de los 2.153 pesos y tiene una segunda fracción de 2.450 pesos (dependiendo de la extensión del recorrido y dónde se tome el colectivo).

El recorrido completo que llega a Ñirihuau tiene un costo de 2.861 pesos.

Semanas atrás también la empresa originaria de San Antonio Oeste obtuvo renovaciones de permisos en otros servicios provinciales de media y larga distancia, desde Viedma a Bariloche y hacia localidades de la Región Sur.