En Río Negro, la actividad política está acaparada por la conformación de las alianzas electorales, arrastrando su discusión por las candidaturas.

Cada proceso tiene su particularidad y, posiblemente, en la elección rionegrina del 2023 recaiga en la repetida participación de la fórmula de Alberto Weretilneck-Pedro Pesatti.

Estas postulaciones oficialistas se reiterarán. Por ahora, esa dupla estará en el tramo superior de tres boletas que competirán en la jornada electoral del 16 de abril.

Ese tramo verde de Juntos Somos Río Negro se duplicará en la lista 3 de la UCR, según el sábado resolvió su Convención. En cambio, la fórmula oficialista figurará en la papeleta peronista de Nos Une Río Negro como propuesta propia, con su color.

Son etapas en proceso, son datos provisorios. Ocurre que el primer plazo del Juzgado Electoral vencerá en dos días, el próximo miércoles 1°, a las 9,30 y se corresponde con los pedidos de inscripción de las alianzas.

Inicialmente, las coaliciones de partidos reconocidos serían siete, empezando que se reiterarán tres que ya participaron en el 2019, como Juntos (JSRN), el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y la entonces alianza de Cambiemos que, ahora, se llamará Cambia Río Negro-JxC, también en elaboración y con la prevista integración del PRO y el ARI, y la deserción de la UCR.

Además, se reagrupan en tres uniones de lo que originalmente fue el Frente para la Victoria, alistándose el Frente de Todos, Nos Une Río Negro y el que conformara Frente Grande-Kolina.

Una séptima alianza se constituirá con la liga de Unidad Popular y el Socialismo.

Será el primer ordenamiento del proceso.

Luego, tras los feriados de Carnaval, el jueves 23 de febrero, esas alianzas presentará sus candidaturas. Se sumarán, también, las ofertas individuales, que serán de tres a cuatro partidos.

La radical esta confirmada, que irá con la fórmula de Weretilneck-Pesatti, y la del partido Primero Río Negro, que propondrá a Ariel Rivero-Sylvia Astuena.

Además, se advierten desplazamientos de sectores peperreístas, liderado por el ex legislador Claudio Lueiro.

El Movimiento al Socialismo (MAS) participó en la última elección provincial y pretende hacerlo nuevamente. Intenta, por ahora, participar en un frente de las izquierdas.

Elecciones provinciales y 22 municipios

Cada franja de autoridades provinciales contendrá un centenar de nombres, entre fórmula y legisladores de representación poblacional (sábana) y regional (circuitos).

En 22 municipios, además, se anexarán las candidaturas locales para la jefatura municipal y para los cuerpos deliberativos.

Lo propio ocurrirá en las 36 Comisiones de Fomento, con las propuestas de sus representaciones.

Por estos días, los partidos cumplen con sus procesos de postulaciones o negociaciones de sus integraciones.

Las normas exigen internas aunque, en el 2023, no se registran elecciones de las fuerzas para dirimir sus listas. Esas decisiones quedan en acuerdos y resoluciones de las estructuras partidarias.

Este sábado, Weretilneck cerró la propuesta electoral de JSRN, incluyendo a seis extrapartidarios.

La semana anterior, Aníbal Tortoriello definió la nómina del PRO para negociar -próximamente- con sus socios de Juntos por el Cambio.

El resto -todavía- se rearma para su participación en las elecciones de abril por afinidad ideológica, pero también por la distribución de candidaturas.

EL FRENTE DE TODOS Y SUS DESPRENDIMIENTOS

Al colapso del PJ, con su alianza con JSRN, lo siguió el quiebre de la sociedad de sus socios.

El resultado: tres alianzas se conformarán del Frente para la Victoria del 2019, que se armó con el Justicialismo, Kolina y el Frente Grande.

Además, la cuarta fuerza fundadora, el Partido Socialista, armará un acuerdo electoral con Unidad Popular.

En Cipoletti se lanzó el nuevo Frente de Todos, que encabeza Horne. Hoy se presenta a su vice y, posiblemente, sea el barilochense Costa Brutten.

El Partido Justicialista -con un Consejo armado con los jefes comunales y orientado por el senador Doñate- se acopla al esquema del oficialismo, con postulaciones propias y otras integradas -directamente- a la nómina de JSRN.

Nos Une Río Negro, que formó el PJ y Nuevo Encuentro, inscribirá su lista con la fórmula de Weretilneck y Pesatti, seguida con sus postulaciones a legisladores.

En el primer lugar irá el hoy diputado Pedro Dantas y, entre otros, figuran la barilochense Ana Mark. Las cabezas de circuitos:el legislador Daniel Belloso en el Valle Medio, su par Ramón Chiocconi en el Andino y el intendente de Godoy, Luis Ivancich en el Alto Valle Este.

Por otro lado, Silvia Horne será candidata a Gobernadora del Frente de Todos, que armará con Comunidad Organizada, el PTP y ParTE. Hoy anunciará en Viedma a su vice, que podría ser el barilochense Leandro Costa Brutten. La sábana abriría con el sorista José Luis Berros y, entre otras postulaciones, figurarían Ayelén Sposito y Magdalena Odarda.

Tercera opción peronista. La encabezará el viedmense Gustavo Casas y será una confluencia del Frente Grande y Kolina, con el Movimiento Hay 2023. Los dos lugares iniciales de la lista de representación poblacional para la Legislatura serán para el FG (el barilochense Julio Accavallo) y Kolina (Cecilia Peña o la legisladora María Grandoso).

TORTORIELLO Y ALIADOS CON LA UCR AFUERA

El radicalismo abandonó Cambiemos y participará con la tradicional Lista 3, en adhesión a la fórmula de Weretilneck-Pesatti.

En cambio, el PRO prevé conformar Cambia Río Negro con el ARI, detrás de la candidatura de Aníbal Tortoriello. Falta cerrar esa alianza, pero el diputado ya trabaja en el armado de la sábana, que el PRO prevé liderar con el legislador Juan Martín cuando su socio reclama para el arista Javier Acevedo.

Dirigentes radicales, como Miguel Martínez, Ángeles Dalceggio y Juan Pablo Alvarez, con Aníbal Tortoriello y Juan Martín, del PRO, y Javier Acevedo, del ARI. Foto Gentileza

Detrás de Martin, Tortoriello alistó a María L. Frei, Jorge Padin, Roberta Scavo, Gastón Gallardo y Natalia Rodríguez, según la plantilla anotada en su proceso interno. En los circuitos aparecen Patricia Mac Kidd (Valle Oeste), Guillermo Mollar (Centro), Gabriela Picotti (Este), Juan Murillo (Medio), Ofelia Stupenengo (Inferior), Carlos Campanella (Atlántica), Marcelo Ramallo (Línea Sur) y Carolina de Miguel (Andino).

Nombres del PRO para negociar con el ARI, que -además- de Acevedo dispone de otros nombres, como al ex vicegobernador Bautista Mendioroz para el Valle Inferior.

Su cuota parte piden los radicales aliados, que comanda el intendente Miguel Martínez, que pretende estar entre los tres primeros de la sábana. Lugar expectante pide Santiago Ibarrolaza y Juan Carlos Valles se anota como primero en el Valle Inferior. Queda, evidentemente, mucho aún por conciliar.

El sábado, la Convención de la UCR ratificó el apoyo a la formula de JSRN, pero presentará su oferta legislativa.

Opciones para encabezar la nómina de representación poblacional: la ex diputada Lorena Matzen, el legislador de JSRN, Gerardo Blanes o el ex secretario Alejandro Betelú.

Primeros diseños para encabezar en los circuitos: el ex vicegobernador Mario De Rege o José L. García Pinasco en el Inferior; Nelson Iribarren en el Atlántico; Carlos López en el Medio; Antonio Zidar en el Andino, Ariel Bernatene, Betelú o Blanes en el Centro.

EL FRENTE DE UNIDAD POPULAR Y LAS FUERZAS DE IZQUIERDA

La irrupción de Unidad Popular es otro componente de la elección del 2023. Esa fuerza nacional se consolida en Río Negro, a partir de la dispersión peronista.

El Socialismo, otro fundador del FpV, sellará un frente con UP, que aún no tiene candidato a gobernador anunciado. Esta fuerza en la Provincia se estructuró en torno al hoy Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, pero el sindicalista habría descartando integrar la dupla principal y, la postulación gubernamental sería para el ex sacerdote Rafael Zamaro, inicialmente lanzado para la intendencia de Huergo (que no votará el 16 de abril), o para el roquense Mateo Canosa.

El titular de Unidad Popular, Rodolfo Aguiar con Rafael Zamaro y Mateo Canosa. Foto Archivo

Antes de resolver su sociedad con UP, el socialismo charló con agrupaciones de izquierda, pero no tuvo resultados positivos. Esta frustración y las diferencias internas derivaron en la renuncia de Damián Lazota a la presidencia del PS.

Por su parte, el Partido Obrero confirmó la reedición del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT Unidad) con su participación, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y la Izquierda por una Opción Socialista.

El actual concejal de Godoy, Gabriel Mussa será la propuesta del FIT para la Gobernación mientras arman las restantes listas y, también, en las localidades. Por caso, Carlos Castro irá por la intendencia de Roca y, seguramente, Norma Dardik en Regina.

En el 2019 también participó el Movimiento al Socialismo. En estos días, su referente Aurelio Vázquez insistió en que trabaja para lograr unidad en el sector pero, también, reconoció que el MAS irá solo a las elecciones en Río Negro si no hay coincidencias.