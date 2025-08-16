El fuerte apoyo de Javier Milei a la nueva película de Guillermo Francella: «Disonancia cognitiva en el corazón woke»

Javier Milei emitió un fuerte apoyo a la nueva película de Guillermo Francella, Homo Argentum, que estrenó este jueves en los cines del país. Además de defender el fil, el presidente apuntó contra las críticas de la obra de Mariano Cohn y Gastón Duprat: «Disonancia cognitiva en el corazón woke».

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseveró que la película «deja en evidencia munchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar».

El mandatario afirmó que «cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza progre», mucho mayor es «el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)«, cuyos aspectos salientes son ser «envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas» y sobre todas las cosas «ignorantes (al menos en economía)».

En este sentido, sostuvo «les duele mucho» la película porque presenta «un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son». Asimismo, celebró el «éxito» del proyecto «sin financiamiento del Estado».

Por último, indicó que la nueva cinta de Francella «muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos».

«No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura…», concluyó.

«Homo Argentum»: ¿De qué se trata la nueva película de Guillermo Francella y cuándo se estrena?

Este jueves 14 de agosto, Guillermo Francella estrenará en cines «Homo Argentum«, un film inédito en el cual interpretará a 16 personajes distintos. La película está dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, los directores de «El Encargado«, la exitosa serie que también protagoniza el actor.

En cada una de las pequeñas narraciones que están distribuidas a lo largo de 98 minutos, se intenta retratar una forma reconocible del ser argentino con respecto al oportunismo elegante, la doble moral, la idolatría futbolera, la corrección política, entre otros.

El elenco de la película está compuesto con grandes figuras, como Migue Granados, Eva de Dominici, el cantante Milo J y Dalma Maradona.