Pablo Echarri cuestionó la postura de Guillermo Francella sobre las películas subvencionadas por el INCAA

Pablo Echarri habló con Puro Show tras haber escuchado a Guillermo Francella dar su opinión sobre las películas subvencionadas por el INCAA, las cuales aseguró que “prefiere no ver”.

Pablo Echarri: «Me duele la expresión de Guillermo Francella»

«Me alegro mucho que la gente opine, que se exprese y que muestre su verdadero corazón y que trasluzca su pensamiento. Eso siempre es mejor saberlo, que no saberlo», comenzó a expresar Echarri.

«Yo siempre estuve en desventaja porque otros ocultaban lo que pensaban, me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, al no ser comprendido es minimizado», continuó Echarri.

«La discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Y creo que realmente se equivoca. Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante», agregó el actor.

«Lo que intenta generar es que esos creadores no puedan desarrollar su talento, los nuevos directores de teatro han salido del off. Imaginemos por un minuto si lo único que existiera fueran películas populares, taquilleras, nuestra sociedad sería paupérrima y pobre. Por suerte es una opinión y no milita eso, si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos», concluyó Pablo Echarri.