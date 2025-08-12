En los próximos días se estrena una nueva película protagonizada por el actor argentino. Conocé acá de qué se trata su nueva apuesta, quiénes forman parte del elenco y mirá el tráiler.

«Homo Argentum»: ¿De qué se trata la nueva película de Guillermo Francella y cuándo se estrena?

Este jueves 14 de agosto, Guillermo Francella estrenará en cines «Homo Argentum«, un film inédito en el cual interpretará a 16 personajes distintos. La película está dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, los directores de «El Encargado«, la exitosa serie que también protagoniza el actor.

El trailer de “Homo Argentum” es una recopilación de 16 relatos en una película. Guillermo Francella interpreta 16 diferentes personajes. Llega en agosto. pic.twitter.com/WZjsiCseL5 — 🄰🄼🄱🅁🄾🅂🄸🄽🄾 (@DaniAmbrosino) June 20, 2025

En esta propuesta, inédita para el cine argentino, se combina el humor con una mirada crítica sobre la idiosincrasia nacional. En cada una de las pequeñas narraciones, se retrata una forma reconocible del ser argentino: el oportunismo elegante, la doble moral, la idolatría futbolera, la corrección política, entre otros.

El largometraje se define como «un filme para reír y reflexionar«, según los directores. Francella encarna perfiles tan variados como un director de cine, un empresario, un “arbolito” financiero, un padre de familia, un sacerdote e incluso un Presidente. Vale destacar que las 16 historias fueron seleccionadas de entre 40 guiones trabajados por el equipo de producción.

El elenco de la película está compuesto con grandes figuras, como Migue Granados, Eva de Dominici, el cantante Milo J y Dalma Maradona. Estas celebridades acompañarán en algunas de las historias al protagonista a lo largo de las casi dos horas de duración del filme.

Eva De Dominici vuelve con “Homo Argentum” y defendió a Lali tras las críticas

Eva De Dominici participará en «Homo Argentum«, la nueva película de Guillermo Francella. En el film, la actriz interpreta a una joven que hace una falsa denuncia de abuso sexual y que extorsiona al hombre al pedirle dinero para no continuar hablando del tema.

“La tuve que repetir muchas veces porque nos moríamos de risa. Me llevé muy bien con Guillermo y con los directores. Ojalá que vuelva a laburar con ellos”, contó De Dominici al ser consultada por Puro Show sobre el nuevo proyecto.

Luego, la artista opinó sobre las críticas a Lali Espósito: «El ataque a Lali es un horror. La adoro y es una trabajadora desde muy chica. Que digan otras cosas es muy injusto y muy feo», sentenció.