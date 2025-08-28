El gobernador Weretilneck confirmó la compra de 36 ambulancias de alta complejidad

El gobernador Alberto Weretilneck anunció la incorporación de 36 ambulancias de última generación para reforzar el sistema de salud de la Provincia y confirmó avances en obras hospitalarias en distintas localidades.

Fue durante la inauguración de un nuevo sector del hospital de Cinco Saltos, que suma 57 nuevas camas y duplica la capacidad del establecimiento. Adelantó también la compra de equipamiento médico de alta tecnología y la modernización de laboratorios y dijo que desde la próxima semana las guardias médicas se actualizarán de manera automática con cada incremento salarial.

Durante el acto Weretilneck remarcó la próxima entrega de 50 vehículos para el Ministerio de Salud, entre lo que se destacan 36 ambulancias de alta complejidad y camionetas de doble tracción, entre otros; y nueva tecnología médica, como ecógrafos y mesas de anestesia, y la modernización de laboratorios.

El mandatario señaló que «en menos de dos años los 34 hospitales de Río Negro contarán con infraestructura acorde a estos tiempos», confirmó que el 24 de septiembre se abrirá la licitación para el nuevo hospital de Barda del Medio, anunció el inicio de obra para Campo Grande en 2026 y la construcción de un hospital en Sierra Grande con financiamiento internacional. Por último, dijo que el 29 de septiembre se inaugurará la primera etapa del hospital de Bariloche.