El Gobierno busca el diálogo para eliminar el embargo de armas británico y Javier Milei prepara un viaje clave a Reino Unido

El Gobierno organiza su estrategia para encarar la segunda gestión de Javier Milei y una de sus metas es lograr levantar el embargo de armas del Reino Unido o que tengas componentes provenientes de ese país. En paralelo se reveló que el presidente tiene planeado viajar a ese país entre abril y mayo del próximo año, por lo que se prevén que las negociaciones podrían tener un avance.

La información del viaje que estaría programando Javier Milei se conoció a partir de un artículo publicado en el sitio The Telegraph con la intención de gestar una reunión con el primer ministro Keir Starmer y otros líderes de la oposición.

En el pasado, el mandatario argentino le respondió a este mismo diario británico que la recuperación de las Islas Malvinas debe buscarse por vías diplomáticas y comerciales. «Dado que considero que la solución debe buscarse mediante soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de demostrar la disposición de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial sólida», había escrito el presidente quien luego respondió «absolutamente» cuando se le consultó si estaba buscando levantar el embargo de armas británico.

Este embargo impide a la Argentinas poder comprar unidades o armamento que haya sido fabricado con algún componente o compañía proveniente de Reino Unido. Por ejemplo, el Gobierno pudo comprar los últimos F16 y sus misiles aire-aire AMRAAM AIM-120C-8 solo porque son de fabricación 100% estadounidense.

Negociación entre Argentina y Reino Unido

Las negociaciones entre el Gobierno argentino y el británico comenzaron a gestarse en febrero de 2024. En aquel entonces el Ministerio de Defensa de la Nación consideró que el país debía recuperar capacidades militares, siendo una de las puntas de lanza de esa política la flexibilización del cepo impuesto por el Reino Unido.

Una fuente libertaria resaltó que «los únicos beneficiados de que se nos limitara la capacidad de compra de unidades de combate y armas británicas eran nuestros socios de la región». La misma voz le expresó al sitio Infobae: «Brasil y Chile tienen un porcentaje altísimo de sus componentes con algún segmento proveniente del Reino Unido. Los supuestos nacionalistas de la gestión pasada pudieron haberle comprado a los rusos o a los chinos y no hicieron nada. Solo algo de Francia o Israel. Tenemos que desbloquear esa situación».

Desde la Casa Rosada creen que bajo la actual administración de Pablo Quirno los diálogos puedan seguir aceitándose «Tiene una visión parecida a la de Diana [Mondino], pero una eficiencia mucho mayor», consideraron.

Ante la posibilidad de que se levante el embargo británico, una fuente del Gobierno manifestó que es posible que Reino Unido logre mejorar «su vínculo con Estados Unidos, que está presionando, y con Argentina«.

Con información de Infobae